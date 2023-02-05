NVIDIA исправила баг с мессенджером, замедляющим видеокарты RTX

В начале февраля в сети появились сообщения о том, что приложение Discord, запущенное в фоне, снижает производительность некоторых видеокарт NVIDIA. Теперь производитель выпустил небольшой апдейт, устраняющий этот баг.
Компания сообщила в Twitter, что Windows автоматически скачает и установит нужное обновление профиля приложения Discord при следующем запуске системы.
NVIDIA также подтвердила, что в основном проблема затронула видеокарты серии RTX 30, включая модели 3080 и 3060 Ti, снижая их частоты до 200 МГц, когда Discord работал в фоновом режиме. Сам баг был вызван добавлением поддержки кодека AV1 в обновлённом Discord.