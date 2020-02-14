Сегодня в App Store и Google Play вышло обновление для мессенджера Telegram. Разработчики обновили странички пользовательских профилей, слегка модернизировали функцию перелистывания мультимедийного контента, прокачали функцию «Люди рядом» и добавили еще больше анимированных эмоджи.Это нововведение делает пользовательские профили более привлекательными и функциональными. С помощью этого обновления упрощается просмотр общих фотографий, видео и ссылок, которыми вы поделились друг с другом. Чтобы увеличить фотографию, просто потяните страничку профиля вниз.В новой версии Telegram теперь можно пролистывать контент и чатов и профилей с помощью касаний. Просто нажмите на левую или правую сторону изображения, чтобы пролистать назад или вперед.Впервые эта функция была добавлена в июне прошлого года. В этом обновлении «Люди рядом 2.0» поможет встретить новых друзей или организовать встречу. Зайдите в контакты, а оттуда в раздел «Найти людей рядом» для поиска пользователей Telegram по близости. Не забудьте активировать опцию «Показать меня», чтобы продемонстрировать свой профиль окружающим. Когда захотите скрыть свой профиль активируйте опцию «Не показывать меня».В обновленные версии Telegram разработчики добавили еще больше анимированные эмоджи для выражения своих чувств и настроения. Теперь можно порадовать собеседника еще и такими смайликами