На сайте Telegram Open Network появилась инструкция по созданию веб-ресурсов на платформе TON. Предполагается, что они будут полностью анонимными (отследить невозможно ни владельцев сайтов, ни их посетителей), а провайдеры не смогут ограничить доступ к таким ресурсам.
Сайты на платформе TON будут использовать протокол ton://, открывать их можно в любом браузере после настройки прокси. Вместо адресов IPv4 и IPv6 будут назначаться адреса ADNL. Такие сайты должны стать «удобной точкой входа для других TON-сервисов», отмечается в инструкции.
С технической точки зрения этот проект должен стать альтернативой Tor. С тем исключением, что пользователей Tor всё же возможно деанонимизировать и отследить, для этого правоохранительным органам и спецслужбам приходится обращаться ко всем провайдерам и операторам, через которых запутанно проходит трафик пользователя.
Планируется, что на платформе TON будет запущена криптовалюта Gram, но её выпуску препятствует судебное разбирательство. У Павла Дурова уже есть опыт в создании сервиса, которым можно пользоваться анонимно и не опасаясь блокировок — это Telegram. Формально Telegram заблокирован в России, но продолжает работать даже без VPN.
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У нас есть подкаст и его видео-версия
Они пленных не берут)
Вот ни единой прямой улики против Дурова нет, все косвенные. Когда интерес к новому мессенджеру стал падать, под шум и гром прессы его давай запрещать. (Могли ведь по-тихому) Основание: не передаёт данные куда следует. А нам только это и надо! А они: мы запрещаем, а у нас не получается... Вспомните, как было.
Одновременно масса СМИ (на госфинансировании) стали создавать и рекламировать свои телеграмм каналы. Запретить им это – дело двух минут. Но никто этого не делает.
Возможность установки через Эппл стор и Гугл плэй запретить можно по письму. Но никто письмо не пишет. А почему? Обходные пути мы с вами найдём, но этот запрет реально скажется на числе установок. Кому-то этого допустить нельзя...
А вот Дуров тянется к неподконтрольных финансам (тут осечка, США не дали) А вот он тянется к даркнету (не можешь побороть, возглавь!)
Ещё раз: во-первых, ни одной прямой улики, во-вторых, и мне добрый следователь милее злого. Но какое-то смутное чувство, что Дуров с Яндексом на оперативках сидят на соседних стульчиках...
Нет? Не так?
Это мы тут на Уk киваем, да через адвокатов весточки передаём , а господа гении пальцы в ответ показывают , да ключи от дверей присылают.
А как американская система на допрос позвала , так со всем уважением и колено преклонённый пришёл и на все вопросы ответил.
Откусывать от денежного пирога под названием американская финансовая система эта самая система никому не позволит, есть там доказательства или нет, она просто уничтожит в ответ.
Конечно не сразу, а после того как сделает предложение, и вот потом уже добро пожаловать к программистам гениям сидящим в американских тюрьмах.
И ведь не убежишь, выдаст любая страна по первому требованию, ну не ссориться же со штатами из-за какого-то борца за свободу и анонимность интернета?)
«Todo el apoyo y la comprensión a mis amigos y todo el peso de la ley a mis enemigos»
Не стоит наживать себе такого врага, Павел.