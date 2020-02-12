



На сайте Telegram Open Network появилась инструкция по созданию веб-ресурсов на платформе TON. Предполагается, что они будут полностью анонимными (отследить невозможно ни владельцев сайтов, ни их посетителей), а провайдеры не смогут ограничить доступ к таким ресурсам.



Сайты на платформе TON будут использовать протокол ton://, открывать их можно в любом браузере после настройки прокси. Вместо адресов IPv4 и IPv6 будут назначаться адреса ADNL. Такие сайты должны стать «удобной точкой входа для других TON-сервисов», отмечается в инструкции.



С технической точки зрения этот проект должен стать альтернативой Tor. С тем исключением, что пользователей Tor всё же возможно деанонимизировать и отследить, для этого правоохранительным органам и спецслужбам приходится обращаться ко всем провайдерам и операторам, через которых запутанно проходит трафик пользователя.



Планируется, что на платформе TON будет запущена криптовалюта Gram, но её выпуску препятствует судебное разбирательство. У Павла Дурова уже есть опыт в создании сервиса, которым можно пользоваться анонимно и не опасаясь блокировок — это Telegram. Формально Telegram заблокирован в России, но продолжает работать даже без VPN.







