Чтобы включить автоматическое удаление на Android, нажмите ⋮ > Очистить историю и выберите нужный временной интервал.

На iOS зажмите палец на любом сообщении, нажмите «Выбрать» > «Удалить чат» в верхнем левом углу экрана > «Настроить автоудаление».

Чтобы добавить виджет, нажмите и удерживайте палец на домашнем экране, затем нажмите «Виджеты» на Android или значок (+) на iOS и выберите Telegram.

Управлять пригласительными ссылками можно из профиля группы или канала: нажмите «Изменить» > «Пригласительные ссылки». Чтобы создать для ссылки QR-код, нажмите на значок (⋮) или (⋯).







Telegram для Android получил апдейт под номером 7.5, а также был обновлен десктопный клиент до версии 2,6. Появились возможность автоматического удаления сообщений в любых чатах, временные ссылки для приглашения в группы и каналы, а также виджеты для быстрого доступа к чатам с домашнего экрана телефона. Кроме того, количество участников в группах теперь не ограничено.Автоматическое удаление сообщений для всех участников доступно в любом чате. В этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или 7 дней после отправки.Новая функция затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера — более ранняя переписка останется в истории чата. В отличие от секретных чатов, обратный отсчёт начнётся сразу после отправки сообщения, а не в момент прочтения получателем.Когда таймер включён, вы можете увидеть, сколько времени осталось до удаления того или иного сообщения в меню действий:В группах и каналах включать автоматическое удаление сообщений могут только администраторы.Для быстрого доступа к важным чатам теперь можно добавить виджет Telegram на домашний экран телефона. Виджет «Чаты» покажет последние сообщения в выбранных чатах, а виджет «Ярлыки» — фотографии и имена пользователей.На Android чаты и сообщения в виджете обновляются в реальном времени, а размер виджета можно изменять на свой вкус. На iOS размер виджета фиксированный, а данные обновляются реже — это связано с системными ограничениями платформы.Теперь, помимо основной ссылки, владельцы групп и каналов могут создавать дополнительные ссылки и ограничивать для каждой из них срок действия, число вступлений или оба параметра сразу.Каждую пригласительную ссылку можно получить и в виде QR-кода. Для вступления в группу пользователю достаточно навести камеру телефона на такой код.Администратор группы или канала может видеть, кто из пользователей присоединился по какой из ссылок, — и делать выводы об эффективности различных способов привлечения аудитории.Максимальный размер групповых чатов Telegram — 200 000 участников. С сегодняшнего дня при приближении группы к этому лимиту её можно преобразовать в группу для трансляций — с неограниченным количеством участников.В группах для трансляций писать сообщения смогут только администраторы, но у участников останется возможность общаться в голосовом чате группы.Группы для трансляций подходят крупным сообществам, в которых администраторы публикуют новости, комментарии или инсайды для остальных участников.Разработчики продолжают улучшать возможность импорта истории переписки из других приложений. Теперь импортированные и исходные сообщения будут объединены и отсортированы в соответствии с датой изначальной отправки. Это работает при импорте истории в чаты, где меньше 1000 сообщений. В остальных случаях новые сообщения будут по-прежнему импортированы в конец существующей истории переписки.Чтобы ускорить проверку, приложения всегда будут предлагать отметить конкретные сообщения при отправке жалобы. Кроме того, теперь вы можете оставить к своей жалобе дополнительный комментарий. Это особенно пригодится при отправке жалоб на фейковые аккаунты.Разработчики Telegram продолжают добавлять анимированные эмодзи с каждым обновлением. Чтобы увидеть новые анимации, отправьте в любой чат один из этих эмодзи отдельным сообщением.