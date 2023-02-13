Обои на телефон: сегодня минимализм

Георгий
Обои

Продолжаем начинать неделю со свежей подборки обоев. Сегодня в выпуске девять минималистичных изображений со спокойной атмосферой и мягкими тонами.

Все остальные выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылкам ниже.

Обои

Обои

Обои

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение.
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
  • Нажмите кнопку поделиться.
  • Выберите «Сохранить изображение».
Как скачать обои
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Комментарии

Mers
+4316
Mers
Вот эти оч зашли, минимализм.
час назад в 12:13
#
+90
dimz80d
Где скачать,если нет телеги?
11 минут назад
#
kardigan
+3011
kardigan dimz80d
Если нет телеги- ты странный чел. Скажи ещё, что у тебя нет вотс-апп.
2 минуты назад
#