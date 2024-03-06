Обойти региональное ограничение iOS 17.4 не удастся. Apple всё предусмотрела

Компания Apple опубликовала разъяснения, касающиеся работы новых механизмов установки приложений в iOS 17.4. Информацию собрали в 9to5Mac.
Ранее мы рассказывали, жителям Евросоюза iOS 17.4 принесла послабления в виде доступности сторонних магазинов приложений. Потенциально это может означать для пользователей снижение стоимости приложений и подписок, поскольку у App Store появятся конкурирующие площадки. Многие фанаты Apple из других стран надеялись, что региональное ограничение можно будет обойти и пользоваться «плюшками» Евросоюза за его пределами. Но нет.
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Согласно новому документу поддержки Apple, компания будет очень строго отслеживать, имеет ли конкретный пользователь право на сторонние магазины приложений. Для их работы есть три условия:
- В Apple ID должна быть указана страна ЕС
- Устройство должно физически находиться на территории ЕС
- На iPadOS послабления не распространяются.
Из второго пункта следует, что iOS будет проактивно отслеживать, где находятся айфоны. Правда, Apple утверждает, что данные геопозиции при этом не собираются:
«Право вашего устройства на альтернативные магазины приложений определяется с помощью обработки на устройстве, при этом в Apple отправляется только индикатор соответствия. Чтобы сохранить вашу конфиденциальность, Apple не собирает данные о местоположении вашего устройства».
Помимо этого, жителю ЕС нельзя надолго отлучаться из стран союза. Если он это сделает, то потеряет функции iOS 17.4 — частично или полностью:
«Если вы покинете Европейский Союз для краткосрочной поездки, у вас по-прежнему будет доступ к альтернативным магазинам приложений в течение льготного периода. Если вы отсутствуете слишком долго, вы потеряете доступ к некоторым функциям, включая установку новых альтернативных магазинов приложений. Приложения, которые вы установили из альтернативных магазинов приложений, продолжат работать, но не смогут обновляться из магазина, из которого вы их загрузили».
В теории, есть возможность создать европейский Apple ID, после чего привезти устройство в ЕС и установить сторонний магазин и приложения из него. Когда айфон уедет из Европы, приложения продолжат работать, но обновлений не получит. В целом такой алгоритм выглядит чересчур громоздким и затратным, чтобы найти широкое применение.