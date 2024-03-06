Обойти региональное ограничение iOS 17.4 не удастся. Apple всё предусмотрела

Олег

iOS 17.4


Компания Apple опубликовала разъяснения, касающиеся работы новых механизмов установки приложений в iOS 17.4. Информацию собрали в 9to5Mac.

Ранее мы рассказывали, жителям Евросоюза iOS 17.4 принесла послабления в виде доступности сторонних магазинов приложений. Потенциально это может означать для пользователей снижение стоимости приложений и подписок, поскольку у App Store появятся конкурирующие площадки. Многие фанаты Apple из других стран надеялись, что региональное ограничение можно будет обойти и пользоваться «плюшками» Евросоюза за его пределами. Но нет.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Согласно новому документу поддержки Apple, компания будет очень строго отслеживать, имеет ли конкретный пользователь право на сторонние магазины приложений. Для их работы есть три условия:

  • В Apple ID должна быть указана страна ЕС
  • Устройство должно физически находиться на территории ЕС
  • На iPadOS послабления не распространяются.

Из второго пункта следует, что iOS будет проактивно отслеживать, где находятся айфоны. Правда, Apple утверждает, что данные геопозиции при этом не собираются:

«Право вашего устройства на альтернативные магазины приложений определяется с помощью обработки на устройстве, при этом в Apple отправляется только индикатор соответствия. Чтобы сохранить вашу конфиденциальность, Apple не собирает данные о местоположении вашего устройства». 

Помимо этого, жителю ЕС нельзя надолго отлучаться из стран союза. Если он это сделает, то потеряет функции iOS 17.4 — частично или полностью:

«Если вы покинете Европейский Союз для краткосрочной поездки, у вас по-прежнему будет доступ к альтернативным магазинам приложений в течение льготного периода. Если вы отсутствуете слишком долго, вы потеряете доступ к некоторым функциям, включая установку новых альтернативных магазинов приложений. Приложения, которые вы установили из альтернативных магазинов приложений, продолжат работать, но не смогут обновляться из магазина, из которого вы их загрузили». 

В теории, есть возможность создать европейский Apple ID, после чего привезти устройство в ЕС и установить сторонний магазин и приложения из него. Когда айфон уедет из Европы, приложения продолжат работать, но обновлений не получит. В целом такой алгоритм выглядит чересчур громоздким и затратным, чтобы найти широкое применение. 

-6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Apple
Cсылки по теме:
Раскатай губу, закатай обратно: не ждите установку сторонних приложений на iPhone в России
Стоит ли обновляться на iOS 17.4 в России
Установите iOS 17.4 как можно скорее, и вот почему

Рекомендации

Рекомендации

Появилась полноценная замена сервиса «Google Фото»
Названо главное требование для установки следующей версии Windows
OneUI 6.0 разочаровала владельцев Samsung Galaxy. Хорошо, что Apple так не делает!
В Google Chrome приходит опция, которая не снилась пользователям Edge и Safari

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+4952
Mers
Ну и пошли они лесом)
Сегодня в 11:25
#
+794
Eredy
Никогда не был сторонником левых магазинов у Apple. Всегда есть замена этому андроид. Чем человек не понял что не надо навязывать свое туда, где это не должно быть и для большинства это лишнее и не нужное. Альтернатива всегда та или иная система. Это как машины: нравится мерседес, не лезь со своим BMW или другими марками.
Сегодня в 12:15
#