Обойти региональное ограничение iOS 17.4 не удастся. Apple всё предусмотрела



Компания Apple опубликовала разъяснения, касающиеся работы новых механизмов установки приложений в iOS 17.4. Информацию собрали в 9to5Mac.



Ранее мы рассказывали, жителям Евросоюза iOS 17.4 принесла послабления в виде доступности сторонних магазинов приложений. Потенциально это может означать для пользователей снижение стоимости приложений и подписок, поскольку у App Store появятся конкурирующие площадки. Многие фанаты Apple из других стран надеялись, что региональное ограничение можно будет обойти и пользоваться «плюшками» Евросоюза за его пределами. Но нет.







Согласно новому документу поддержки Apple, компания будет очень строго отслеживать, имеет ли конкретный пользователь право на сторонние магазины приложений. Для их работы есть три условия:



В Apple ID должна быть указана страна ЕС

Устройство должно физически находиться на территории ЕС

На iPadOS послабления не распространяются.

Из второго пункта следует, что iOS будет проактивно отслеживать, где находятся айфоны. Правда, Apple утверждает, что данные геопозиции при этом не собираются:



Согласно новому документу поддержки Apple, компания будет очень строго отслеживать, имеет ли конкретный пользователь право на сторонние магазины приложений. Для их работы есть три условия:Из второго пункта следует, что iOS будет проактивно отслеживать, где находятся айфоны. Правда, Apple утверждает, что данные геопозиции при этом не собираются:

«Право вашего устройства на альтернативные магазины приложений определяется с помощью обработки на устройстве, при этом в Apple отправляется только индикатор соответствия. Чтобы сохранить вашу конфиденциальность, Apple не собирает данные о местоположении вашего устройства».



Помимо этого, жителю ЕС нельзя надолго отлучаться из стран союза. Если он это сделает, то потеряет функции iOS 17.4 — частично или полностью:





«Если вы покинете Европейский Союз для краткосрочной поездки, у вас по-прежнему будет доступ к альтернативным магазинам приложений в течение льготного периода. Если вы отсутствуете слишком долго, вы потеряете доступ к некоторым функциям, включая установку новых альтернативных магазинов приложений. Приложения, которые вы установили из альтернативных магазинов приложений, продолжат работать, но не смогут обновляться из магазина, из которого вы их загрузили».



В теории, есть возможность создать европейский Apple ID, после чего привезти устройство в ЕС и установить сторонний магазин и приложения из него. Когда айфон уедет из Европы, приложения продолжат работать, но обновлений не получит. В целом такой алгоритм выглядит чересчур громоздким и затратным, чтобы найти широкое применение.