Установите iOS 17.4 как можно скорее, и вот почему

Олег

iOS 17.4
Фото: MacRumors 


Компания Apple исправила две критические уязвимости iOS, которые использовались хакерами в реальной жизни. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, Apple опубликовала отчет об изменениях в системе безопасности iOS 17.4 и указала там, какие дыры были закрыты. Первая проблема скрывалась в RTKit и ядре iOS:

Злоумышленник, обладающий произвольными возможностями чтения и записи в ядре, может обойти защиту памяти ядра. Apple известно о сообщении о том, что эта проблема могла быть использована. 

Помимо этого была устранена уязвимость в работе специальных возможностей (универсального доступа), и небольшой недочет, из-за которого вкладки в частном доступе Safari можно было кратковременно увидеть при переключении групп вкладок.

Apple рекомендует установить iOS 17.4 как можно скорее. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Стоит ли обновляться на iOS 17.4 в России
Удобнейший виджет для рабочего стола стал еще лучше в iOS 17.4
Некролог MacBook Air M1: первый из новых, последний из старых, лучший из лучших

Рекомендации

Рекомендации

Появилась полноценная замена сервиса «Google Фото»
Названо главное требование для установки следующей версии Windows
OneUI 6.0 разочаровала владельцев Samsung Galaxy. Хорошо, что Apple так не делает!
В Google Chrome приходит опция, которая не снилась пользователям Edge и Safari

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

карим
+49
карим
iOS 15.6 ,iPhone 11 Pro Max. Как же хорошо держит АКБ.
Сегодня в 10:02
#
tellurian
+1602
tellurian карим
iPhone 13 Pro Max iOS 16.7 как хорошо держит заряд :)
Сегодня в 10:32
#
Hello!
+664
Hello! tellurian
Да давай уже, обновляй. Хватит терпеть))
час назад в 14:34
#
+8
neosov
13pro max 17.4 3 дня держит)))
Сегодня в 10:38
#
Роман Лесной
–12
Роман Лесной
Купил пива, читаю комменты
Сегодня в 10:42
#
+77
Nikodimus73
ios 16.5.1 батарейка тож норм..
час назад в 14:00
#