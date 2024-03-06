Установите iOS 17.4 как можно скорее, и вот почему

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Компания Apple исправила две критические уязвимости iOS, которые использовались хакерами в реальной жизни. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, Apple опубликовала отчет об изменениях в системе безопасности iOS 17.4 и указала там, какие дыры были закрыты. Первая проблема скрывалась в RTKit и ядре iOS:





Злоумышленник, обладающий произвольными возможностями чтения и записи в ядре, может обойти защиту памяти ядра. Apple известно о сообщении о том, что эта проблема могла быть использована.



Помимо этого была устранена уязвимость в работе специальных возможностей (универсального доступа), и небольшой недочет, из-за которого вкладки в частном доступе Safari можно было кратковременно увидеть при переключении групп вкладок.



Apple рекомендует установить iOS 17.4 как можно скорее.



