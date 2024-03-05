Стоит ли обновляться на iOS 17.4 в России

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Компания Apple только что начала распространение масштабного обновления iOS 17.4, а мы уже успели обновиться и протестировать самое главное — работу российских банковских приложений.Наш главный редактор Георгий Лямин удостоверился, что приложения Тинькофф и Сбер продолжают работать стабильно. Кроме того, пополнение Apple ID через МТС и билайн также работает в штатном режиме.Как видите, никаких проблем с важными приложениями не наблюдается, поэтому можно смело обновляться.