Компания Google официально сообщила о прекращении поддержки популярных моделей Pixel. Смартфоны не будут получать никакие обновления включая патчи безопасности.
Об этом сообщил ресурс 9to5Google, по словам источника, они запросили информацию, почему смартфоны Pixel 3 не получили патчи безопасности за ноябрь месяц, которые были выпущены на этой недели. На что поисковый гигант ответил, что компания предоставит последнее обновление для Pixel 3 и Pixel 3 XL в первом квартале 2022 года, после чего поддержка этих устройств будет полностью прекращена.
Напомним, ранее мы сообщили, что нашлось подтверждение догадкам, что используемый процессор Tensor в моделях Pixel 6 и Pixel 6 Pro на самом деле является разработкой другой компании, а не Google. А также предлагаем ознакомиться со статьёй в которой сравнили Pixel 6 Pro против iPhone 13 Pro Max в тесте автономности.
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