





Huawei официально сообщила о продаже своего суббренда Honor. Покупателями выступили более 30 агентов и дилеров, которые объединились в компанию Shenzhen Zhixin New Information Technology. Среди них присутствуют поддерживаемые правительством Шэньчжэня.Китайский производитель рассказал, что сделка поможет пережить им трудное время и обеспечит выживание бренду Honor. Сумма сделки пока неизвестна. Ранее в Reuters сообщили, что Huawei планирует продажу за 15 миллиардов долларов. По словам издания, почти 15 процентов Honor достанется компании Digital China, а еще от 10 до 15 процентов разделят между собой три инвесткомпании, которые поддерживает правительство Шэньчжэня.Huawei не получит акции и не будет участвовать в управлении бизнесом Honor после завершения сделки. Сообщается, что смена собственников не повлияет на дальнейший вектор развития компании, а также на её высшее руководство и членов команды.Напомним, бренд Honor был представлен в 2013 году и позиционировался в качестве независимой компании. С 2019 года Huawei попала в черный список властей США. Таким образом, после продажи компания Honor сможет избежать американских санкций.