





2 января 2021 года Банк России запретил сервису ЮMoney (бывшие Яндекс.Деньги) проводить платежи с кошелька за оплату услуг иностранных компаний. Разумеется, это вызвало массу неудобств: например, Steam предупреждал об этом даже на главной странице сервиса. При этом выпущенные ЮMoney карты MasterCard или Visa продолжали работать — ограничение коснулось только кошелька.И теперь представители платежного сервиса сообщают, что ограничения в основном сняты: пользователи снова могут платить через кошелек ЮMoney в 45 популярных иностранных компаниях, поддерживающих такую оплату. В них входят AliExpress, Booking.com, Google, игровые сервисы Steam, Epic Games, Wargaming.Нужно понимать, что ограничение пока снято только со стороны сервиса ЮMoney, некоторые иностранные компании уже успели убрать возможность оплаты при помощи кошелька, и нужно будет подождать, пока ее снова добавят или активируют.