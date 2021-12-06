Компания Samsung планирует обновить до One UI 4.0 несколько десятков моделей своих устройств. Обновлённая оболочка создаётся на базе Android 12, её бета-версия доступна для флагманов, вышедших в 2021 и 2020 годах, а финальную сборку уже можно установить на актуальные флагманские аппараты этого года. Как правило, такие крупные обновления в первую очередь получают свежие модели топового уровня, а затем оно добирается до середнячков и смартфонов, появившихся в продаже несколько лет назад.
Смартфоны Samsung, получившие стабильную версию One UI 4.0:
- Galaxy S21
- Galaxy S21+
- Galaxy S21 Ultra
Смартфоны Samsung, получившие бета-версию One UI 4.0:
- Galaxy S20
- Galaxy S20+
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy S10
- Galaxy S10e
- Galaxy S10+
- Galaxy S10 5G
- Galaxy Note 20
- Galaxy Note 20 Ultra
- Galaxy Note 10
- Galaxy Note 10+
- Galaxy Note 10 5G
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy Z Flip
Сайт 9to5Google опубликовал примерное расписание выпуска One UI 4.0 для разных моделей смартфонов и планшетов Samsung. Дата релиза зависит от региона, в каких-то странах апдейт выйдет раньше (прежде всего в Южной Корее и США), а в других позже.
Декабрь 2021
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
Январь 2022
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy S20+
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy S20 FE
- Galaxy Note 20
- Galaxy Note 20 Ultra
- Galaxy Note 10
- Galaxy 10+
- Galaxy 10+ 5G
- Galaxy Fold
Февраль 2022
- Galaxy A52 5G
- Galaxy S20
- Galaxy S10 5G
- Galaxy S10
- Galaxy S10e
- Galaxy S10+
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S7+
- Galaxy Tab S7+ 5G
Март 2022
- Galaxy Tab S7 FE
Апрель 2022
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A51
- Galaxy A71 5G
- Galaxy Tab S7 FE 5G
- Galaxy Tab S6 Lite
Май 2022
- Galaxy Tab S6
- Galaxy Tab Active 3
- Galaxy Tab A7 (2020)
- Galaxy A42 5G
- Galaxy A32 5G
Июнь 2022
- Galaxy Tab A7 Lite
- Galaxy XCover Pro
Июль 2022
- Galaxy A21
- Galaxy A12
Август 2022
- Galaxy A02s
- Galaxy A01
- Galaxy A11
Прошивка One UI 4.0 основана на Android 12, поэтому содержит большую часть нововведений, реализованных в этом обновлении (например, новый интерфейс с динамической смена темы оформления). В ней также есть эксклюзивные настройки и приложения Samsung, причём набор возможностей зависит от рынка дистрибуции и отличается от страны к стране.
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Пример: Самсунг Note 9 в продаже с 25 августа 2018года . Ушел на покой с 10 андроидом, а дешёвенький А10, выпущенный через 7 месяцев, получил 11 андроид. Теперь сравним цены и характеристики данных смартфонов. Разница в выпуске несколько месяцев, но при этом самсунг а10 еще успел в 3-х летний срок получить обновление.
Просто отличное отношение к пользователям! Кто-то купил флагман за 89000 и пролетел с обновой, зато звонилка за 8000 с самыми низкими характеристиками получила последнее обновление! Это нормально и должно привлечь новых клиентов?)
У самого в качестве второго телефона/звонилки А22 (выпущен в июне 2021г.) и он не получит 12 андроид, а теперь парадокс: А11, выпущенный в марте 2020!года обновится на 12-й в марте. И А12 и А 22 5G тоже обновится. Где здесь логика и в чем заключается выборочность? Этому дадим, а этому нет? Или пальцем в список просто тыкают?
И не забудем, что многие люди покупают флагманы не прям в день старта продаж. Увидел, посмотрел, пока еще и в магазинах в ОТДАЛЕННЫХ городах появился, накопил денег и в итоге уже от даты выпуска прошел год-полтора. В итоге пользователь берет дорогой смартфон, у которого через 1,5-2 года прекращаются обновления. И пользователь недоумевает: как так, мощное железо, стоит больших денег, а новую версию андроида не получает. Зачем тогда нужен такой смартфон? Вот и уходят многие из-за таких приколов на айфоны.
Про тот же Note9: Процессор:Snapdragon 845
Количество ядер:8
Тактовая частота:2200 Mhz
Видеочип:Adreno 630
Объемы памяти:128Gb / 512Gb
Оперативная память:8Gb
Да сейчас половина свежих смартфонов с такими характеристиками, есть и по хуже. Так в чем проблема поддерживать флагманы высокой ценовой категории гораздо дольше? Они что, не справятся с новой версией?
Вот и ответ: хочешь новый андроид — заплати еще 80-100штук за новый аппарат и так каждые 1,5 года, если повезет.
Напомню, что тот же айфон 6s вышел в 2015 году и до сих пор работает на последней прошивке (не надо рассказывать только сказки про скорость работы, тормоза и т.д. Лежит такой у меня. Только прошиваю их через dfu и всё прекрасно работает: никаких лагов, тормозов и т.д. Телефону почти 7 лет!
Про обновления ”безопасности” на андроиде один-два раза в год, говорить не стоит. Просто пыль в глаза, чтобы видели, что хоть что-то обновляется)))