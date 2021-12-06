Компания Samsung планирует обновить до One UI 4.0 несколько десятков моделей своих устройств. Обновлённая оболочка создаётся на базе Android 12, её бета-версия доступна для флагманов, вышедших в 2021 и 2020 годах, а финальную сборку уже можно установить на актуальные флагманские аппараты этого года. Как правило, такие крупные обновления в первую очередь получают свежие модели топового уровня, а затем оно добирается до середнячков и смартфонов, появившихся в продаже несколько лет назад.

Смартфоны Samsung, получившие стабильную версию One UI 4.0:

  • Galaxy S21
  • Galaxy S21+
  • Galaxy S21 Ultra


Смартфоны Samsung, получившие бета-версию One UI 4.0:

  • Galaxy S20
  • Galaxy S20+
  • Galaxy S20 Ultra
  • Galaxy S10
  • Galaxy S10e
  • Galaxy S10+
  • Galaxy S10 5G
  • Galaxy Note 20
  • Galaxy Note 20 Ultra
  • Galaxy Note 10
  • Galaxy Note 10+
  • Galaxy Note 10 5G
  • Galaxy Z Fold 3
  • Galaxy Z Fold 2
  • Galaxy Z Flip 3
  • Galaxy Z Flip 5G
  • Galaxy Z Flip


Сайт 9to5Google опубликовал примерное расписание выпуска One UI 4.0 для разных моделей смартфонов и планшетов Samsung. Дата релиза зависит от региона, в каких-то странах апдейт выйдет раньше (прежде всего в Южной Корее и США), а в других позже.

Декабрь 2021

  • Galaxy Z Fold 3
  • Galaxy Z Flip 3


Январь 2022

  • Galaxy Z Fold 2
  • Galaxy Z Flip
  • Galaxy Z Flip 5G
  • Galaxy S20+
  • Galaxy S20 Ultra
  • Galaxy S20 FE
  • Galaxy Note 20
  • Galaxy Note 20 Ultra
  • Galaxy Note 10
  • Galaxy 10+
  • Galaxy 10+ 5G
  • Galaxy Fold


Февраль 2022

  • Galaxy A52 5G
  • Galaxy S20
  • Galaxy S10 5G
  • Galaxy S10
  • Galaxy S10e
  • Galaxy S10+
  • Galaxy S10 Lite
  • Galaxy Tab S7
  • Galaxy Tab S7+
  • Galaxy Tab S7+ 5G


Март 2022

  • Galaxy Tab S7 FE


Апрель 2022

  • Galaxy A51 5G
  • Galaxy A51
  • Galaxy A71 5G
  • Galaxy Tab S7 FE 5G
  • Galaxy Tab S6 Lite


Май 2022

  • Galaxy Tab S6
  • Galaxy Tab Active 3
  • Galaxy Tab A7 (2020)
  • Galaxy A42 5G
  • Galaxy A32 5G


Июнь 2022

  • Galaxy Tab A7 Lite
  • Galaxy XCover Pro


Июль 2022

  • Galaxy A21
  • Galaxy A12


Август 2022

  • Galaxy A02s
  • Galaxy A01
  • Galaxy A11


Прошивка One UI 4.0 основана на Android 12, поэтому содержит большую часть нововведений, реализованных в этом обновлении (например, новый интерфейс с динамической смена темы оформления). В ней также есть эксклюзивные настройки и приложения Samsung, причём набор возможностей зависит от рынка дистрибуции и отличается от страны к стране.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Что такое и зачем нужен Galaxy Z Fold3? Обзор складного устройства от Samsung Что такое и зачем нужен Galaxy Z Fold3? Обзор складного устройства от Samsung

6 вопросов к складному смартфону Samsung Galaxy Z Flip 3. Вы старый, если считаете раскладушки бесполезными 6 вопросов к складному смартфону Samsung Galaxy Z Flip 3. Вы старый, если считаете раскладушки бесполезными

Обзор новинки Samsung Galaxy A52: он станет популярнее, чем iPhone 12 Обзор новинки Samsung Galaxy A52: он станет популярнее, чем iPhone 12