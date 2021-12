Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10+

Galaxy S10 5G

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10 5G

Galaxy S20 FE

Galaxy 10+

Galaxy 10+ 5G

Galaxy Fold

Galaxy A52 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7+ 5G

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A71 5G

Galaxy Tab S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Tab A7 (2020)

Galaxy A42 5G

Galaxy A32 5G

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy XCover Pro

Galaxy A21

Galaxy A12

Galaxy A02s

Galaxy A01

Galaxy A11







Компания Samsung планирует обновить до One UI 4.0 несколько десятков моделей своих устройств. Обновлённая оболочка создаётся на базе Android 12, её бета-версия доступна для флагманов, вышедших в 2021 и 2020 годах, а финальную сборку уже можно установить на актуальные флагманские аппараты этого года. Как правило, такие крупные обновления в первую очередь получают свежие модели топового уровня, а затем оно добирается до середнячков и смартфонов, появившихся в продаже несколько лет назад.Смартфоны Samsung, получившие стабильную версию One UI 4.0:Смартфоны Samsung, получившие бета-версию One UI 4.0:Сайт 9to5Google опубликовал примерное расписание выпуска One UI 4.0 для разных моделей смартфонов и планшетов Samsung. Дата релиза зависит от региона, в каких-то странах апдейт выйдет раньше (прежде всего в Южной Корее и США), а в других позже.Декабрь 2021Январь 2022Февраль 2022Март 2022Апрель 2022Май 2022Июнь 2022Июль 2022Август 2022Прошивка One UI 4.0 основана на Android 12, поэтому содержит большую часть нововведений, реализованных в этом обновлении (например, новый интерфейс с динамической смена темы оформления). В ней также есть эксклюзивные настройки и приложения Samsung, причём набор возможностей зависит от рынка дистрибуции и отличается от страны к стране.