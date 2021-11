Компания Samsung выпустила глобальную версию обновления One UI 4.0 для смартфонов серии Galaxy S21. Апдейт стал доступен пользователям по всему миру, в том числе в России.



Бета-версия One UI 4.0 для Galaxy S21 тестировалась с сентября, а релиз был запланирован на ноябрь. Как видим, в Samsung не стали затягивать с выпуском этого обновления. Апдейт будет распространяться постепенно, то есть если он не доступен вам сейчас, стоит подождать некоторое время.



В настоящее время релизная версия One UI 4.0 распространяется только среди смартфонов Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, а в скором времени станет доступна другим смартфонам Samsung. Как правило, такие крупные обновления в первую очередь получают свежие модели топового уровня, а затем оно добирается до середнячков и смартфонов, появившихся в продаже несколько лет назад.



Прошивка One UI 4.0 основана на Android 12, поэтому содержит большую часть нововведений, реализованных в этом обновлении (например, новый интерфейс с динамической смена темы оформления). В ней также есть эксклюзивные настройки и приложения Samsung, причём набор возможностей зависит от рынка дистрибуции и отличается от страны к стране.



Серия Galaxy S21 получила Android 12 относительно быстро, ведь Google выпустила это обновление всего около месяца назад, а изначально оно было доступно только её собственным смартфонам Pixel. Адаптация Android 12 для устройств других производителей займёт какое-то время, и по традиции большая часть моделей (особенно дешёвых или брендов не из первого эшелона) останутся без обновления.