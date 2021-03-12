





11 марта 2021 года истекла десятилетняя лицензия на оказание услуг доступа в интернет в радиодиапазоне 3.4-3.6 ГГц, выданная провайдерам Госкомиссией по радиочастотам (ГКРЧ). Это должно было привести к отключению интернета у части его пользователей в России, однако на деле этого не произошло: на данный момент, 12 марта, все продолжает работать.Интернет в таком диапазоне предоставляют достаточно много провайдеров в России: «ВымпелКом», Freshtel (принадлежит «Ростелекому»), «Престиж-Интернет» (принадлежит «ЭР-Телеком Холдингу»), «Неоспринт» (принадлежит «МегаФону») и несколько менее крупных. Провайдеры обращались в ГКРЧ с просьбой продлить их лицензии, однако ведомство не успело это сделать в срок.По закону, не имея разрешения, провайдеры должны были выключить свои вышки связи, использующие вышеуказанный диапазон. Однако сразу два провайдера сообщили РБК, что они продолжат предоставлять интернет на этих частотах до проведения ближайшего заседания ГКРЧ, которое намечено на конец марта.Представитель «Ростелекома» подтвердил, что компания «находится в контакте с регулятором и обсуждает ситуацию». Мегафон и ВымпелКом также сообщили, что сотрудничают с ГКРЧ, чтобы как можно быстрее решить образовавшуюся ситуацию.