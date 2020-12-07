





МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») обратились в администрацию президента, правительство и Госдуму с письмом, в котором предупредили, что они ежегодно будут терять примерно по 10 миллиардов рублей из-за новой законодательной инициативы. В скором времени в России может быть принят закон о дистанционной идентификации абонентов, и операторы недовольны тем, какие нормы он устанавливает.Операторы считают, что законопроект излишне усложняет выдачу SIM-карт. Предполагается, что заключить договор с оператором связи можно будет дистанционно с помощью квалифицированной или простой электронной подписи. Для получения ключа к ней необходим личный визит в торговую точку, но только после идентификации в единой биометрической системе «Ростелекома».Кроме того, этот законопроект предоставляет гражданам России право привязать уникальный идентификатор телефона (IMEI) к ЕСИА и в случае потери или кражи обращаться в Роскомнадзор с просьбой о блокировке устройства.Операторы считают, что законопроект в существующем виде будет стимулировать продажу «серых» SIM-карт. Кроме того, в случае его принятия операторы не смогут оказывать услуги гражданам из стран Евразийского экономического союза, которые приезжают в Россию на работу и не могут зарегистрироваться на сайте «Госуслуг» из-за отсутствия необходимых для этого документов.Операторы также считают, что новый закон будет сдерживать распространение технологии eSIM, поскольку она попадёт в зависимость от единой биометрической системы «Ростелекома». МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» предложили альтернативный вариант аутентификации абонентов — с помощью простой электронной подписи через портал «Госуслуги», на котором сейчас зарегистрированы 65 миллионов россиян, в десятки раз больше, чем у «Ростелекома».Ещё одно неприятное для абонентов и операторов последствие принятия закона — обязанность блокировать в сетях связи смартфоны и сотовые телефоны с повторяющимися идентификаторами IMEI. Сейчас пользоваться ими в России не запрещено, их насчитывается около 7% от общего числа мобильных устройств в стране.Законопроект будет рассмотрен Госдумой 9 декабря 2020 года. По результатам заседания будет определено, что делать с ним дальше — отправить на доработку или допустить ко второму чтению, а затем третьему и отправить на подпись в Совет Федерации и к президенту РФ.