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Операторы улучшили условия связи для стран активной релокации

Артем
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Стоимость роуминга снижена в Армении, Казахстане, Турции и других странах.

Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные операторов связи. Условия роуминга пересмотрены в тех странах, где возник резкий приток российских пользователей сотовой связи. По словам экспертов, меры были приняты с целью сохранения абонентов, которые приняли решение совершить переезд.

Так, компания «Вымпелком» продлила действие пакета услуг. Опция предоставляется в Армении, Турции, Казахстане и других странах. В приложении оператора указано, что на 30 дней можно приобрести 1 Гб трафика за тысячу рублей или 15 Гб за семь тысяч рублей. «Тинькофф мобайл» снизил стоимость роуминга и пакетов интернета в Казахстане: 1000 Мб на неделю подешевели с 1100 рублей до 899 рублей, а 2000 Мб на месяц — с 1900 рублей до 1200 рублей. «Мегафон» с 30 сентября предлагает абонентам скидку на связь в роуминге по всем направлениям: за 149 рублей в сутки можно подключить пакет с 1 ГБ трафика и 60 минутами звонков.
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Источник:
Коммерсант
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Комментарии

+12
M….M
А купить симку местного оператора, и проще и в десятки раз дешевле.
Сегодня в 14:38
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tellurian
+4564
tellurian M….M
Как вам будут звонить из России? Да и роуминг будет тоже на местной симке.
Местная симка только если для интернета и внутренних звонков.
час назад в 17:07
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tellurian
+4564
tellurian
Хорошая инициатива.
час назад в 17:12
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