Опубликованы фото iPhone 16 Pro в двух стильных цветах

Олег

В сети появились свежие фотографии будущей новинки от Apple в двух расцветках. Снимки опубликовали в X-Twitter.

Ранее мы уже показывали рендеры iPhone 16 Pro в цвете «Золотой титан» от 9to5Mac. Он выглядел скорее как бежевый смартфон и не соответствовал названию расцветки. Теперь же инсайдер Маджин Бу показал два варианта корпуса будущей новинки, и на этих снимках смартфон больше похож на золотой.

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iPhone 16 pro

iPhone 16 Pro

Еще один снимок, скорее всего, демонстрирует один из темных вариантов титана; напомним, что Blue Titanium может пропасть из линейки. Окончательные цвета новых айфонов мы увидим на презентации 9 сентября — прямо здесь, на iGuides, вы прочитаете обо всех релизах в числе первых. 

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