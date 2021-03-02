Отряды Путина

Организация «Отряды Путина» выпустила очередное шедевральное видео. На этот раз бабулек и дедулек возмутил хайп вокруг социальной сети Clubhouse.

Вряд ли кто-либо из присутствующих в этом видео зарегистрирован в Clubhouse. Тем не менее все они уверены, что эта соцсеть развращает молодёжь, вгоняет их в разврат, заставляет совершать самоубийства, мешает общаться, отрицательно влияет на демографическую ситуацию в стране и «вообще униточжает нашу Россию». Они призвали как можно скорее закрыть Clubhouse.

Видео трёхминутное, максимально трешовое и смотрится на одном дыхании. Сначала речь произносит главная активистка, а затем слово даётся каждому из присутствующих. Не дали высказаться только двум бабулям, а ведь было так интересно, что они скажут напоследок!




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