





Организация «Отряды Путина» выпустила очередное шедевральное видео. На этот раз бабулек и дедулек возмутил хайп вокруг социальной сети Clubhouse.Вряд ли кто-либо из присутствующих в этом видео зарегистрирован в Clubhouse. Тем не менее все они уверены, что эта соцсеть развращает молодёжь, вгоняет их в разврат, заставляет совершать самоубийства, мешает общаться, отрицательно влияет на демографическую ситуацию в стране и «вообще униточжает нашу Россию». Они призвали как можно скорее закрыть Clubhouse.Видео трёхминутное, максимально трешовое и смотрится на одном дыхании. Сначала речь произносит главная активистка, а затем слово даётся каждому из присутствующих. Не дали высказаться только двум бабулям, а ведь было так интересно, что они скажут напоследок!