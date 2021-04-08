Компания Microsoft частично выполнила обещание, которое дала около четырёх лет назад. Изначально она планировала отказаться от приложения Paint, но затем под натиском недовольных пользователей поняла, что эта затея неудачная.
В 2017 году Microsoft сообщила, что уберёт Paint из Windows 10, поскольку в операционной системе есть современная версия этого приложения — Paint 3D. В то время всем казалось, что нас ждёт исключительно трёхмерное взаимодействие с контентов: пользователи будут создавать 3D-графику, надевать очки смешанной реальности и рассматривать объёмные объекты. На практике это оказалось никому не интересно, и Paint 3D не стал столь же востребованным, как обычный, классический и очень примитивный Paint. Теперь Microsoft, наоборот, планирует убрать Paint 3D из Windows 10, перенеся его в магазин, откуда его можно будет скачать по желанию.
Ещё в 2017 году, на следующий день после анонса предстоящего удаления программы из Windows 10 компания Microsoft объявила, что Paint всё же останется доступен, его можно будет скачать из магазина Microsoft Store, более того, он должен был регулярно обновляться.
До сих пор это обещание так и оставалось неисполненным. Сайт Aggiornamenti Lumia обнаружил в магазине Microsoft страницу, где выложен Paint, но она похожа на «заглушку» — скачать его на компьютеры с релизными сборками ОС нельзя, хотя указано, что приложение совместимо с Windows 10 версии 19041.0, вышедшей в мае 2020 года.
Aggiornamenti Lumia указывает, что «магазинский» вариант Paint удалось установить на компьютер с тестовой сборкой Windows 10 версии 19043. Это обновление с кодовым названием 21H1, а его выпуск запланирован на первую половину 2021 года.
Компания Microsoft подтвердила информацию о выпуске новой версии Paint. Она анонсировала выпуск Windows 10 Insider Preview Build 21354 в Dev-канале обновлений для бета-тестировщиков, указав, что этому обновлению в магазине доступны приложения Paint и Snipping Tool («Фрагмент и набросок» aka «Ножницы» для работы со скриншотами). У обоих приложений современные иконки в стиле Fluent Design. «Фрагмент и набросок» можно установить из магазина даже на старые сборки Windows 10.
Build 21354 входит в ветку обновления 21H2 с запланированной на вторую половину 2021 года датой релиза, а это значит, что Paint и Snipping Tool могут стать общедоступными для пользователей Windows 10 не этой весной, а на полгода позже. Впрочем, с учётом того, что приложение «Фрагмент и набросок» уже можно установить на любые компьютеры с Windows 10, можно предположить, что и Paint станет доступен в магазине большинству пользователей уже в ближайшие месяцы.
Классический Paint сейчас не включается в стабильные сборки Windows 10, но программу по-прежнему можно установить как дополнительный компонент. Для этого запустите «Параметры», впишите в поиск «Дополнительные компоненты», перейдите в найденный раздел и установите Paint.
В любом случае очевидно, что в этом году Microsoft выполнит обещанное почти четыре года назад и значительно упростит возможность установки Paint. Зачем было так сильно усложнять получение столь примитивной программы и растягивать проблему на несколько лет — непонятно.
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