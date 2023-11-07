Павел Дуров разыграет $200 000 среди пользователей Telegram
Фархад Усманов —
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров решил расщедриться сразу на $200 000 (~18,5 млн рублей) и устроить самый масштабный розыгрыш среди пользователей платформы.
Такой «подгон» приурочен к запуску новой функции розыгрышей в Telegram. Правда, деньгами приз никто не получит. Вместо этого Павел Валерьевич раздаст 10 000 подписок Telegram Premiuim на полгода, которые он оплатил своей валютой TON, приобретённой на собственной платформе Fragment. Итоги объявят уже через неделю.
Более подробная информация о конкурсе доступна в Telegram-канале Дурова.
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