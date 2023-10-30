Telegram перестал работать в нескольких регионах России

Популярный мессенджер Telegram перестал работать сразу в нескольких регионах России.По данным портала DownRadar проблемы начались в 4 утра по московскому времени. Пользователи сообщают, что приложение Telegram не может установить соединение с сервером. Перебои наблюдаются в Ставропольском крае, на Кавказе, в Ростовской области и в Краснодарском крае. Пока никакого решения нет.Представители мессенджера пока молчат.