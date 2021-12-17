Разработчики фоторедактора Pixelmator Photo выпустили версию приложения для iPhone. Ранее софт был доступен только на Mac и iPad. Мы купили приложение, попробовали и сейчас расскажем о нем.
На Mac я очень давно перелез с Photoshop на Pixelmator Pro. Всё дело в удобном и минималистичном интерфейсе, отсутствии подписок и огромном наборе полезных ML-функций — это такие возможности, которые задействуют чип для машинного обучения. Среди последних особенно часто использую ML Super Resolution в сценариях когда нужно залить в пост изображение, а у него слишком низкое разрешение. А как дела обстоят с набором инструментов в версии редактора для iPhone?
Основные преимущества Pixelmator Photo для iOS
- Поддержка более 600 форматов RAW-фото, среди которых Apple ProRAW
- 30 инструментов для цветокоррекции из десктопной версии
- Глубокая интеграция с приложением «Фото» и iCloud
- Безопасность — по словам консультанта Pixelmator Team Георгия Джеджея, приложение не отслеживает активность пользователей и не собирает личных данных
- Набор недеструктивных пресетов, среди которых имеется эмуляция пленочной фотографии, а также возможность создания и сохранения собственных предустановок, которыми можно поделиться
Функции на основе машинного обучения
- ML Super Resolution — о ней рассказал чуть выше, это полноценный мобильный аналог
- ML Enhance — автоматически улучшает параметры изображения
- ML Denoise — удаляет шум и лишние артефакты
- ML Crop — умное кадрирование изображения
- ML Match Colors — совмещает цвета между двумя снимками
Интерфейс и набор инструментов
Разработчикам удалось перенести концепцию удобного минимализма. Интерфейс Pixelmator Photo поделен на четыре раздела, кнопки которых в нижней части экрана: «Все фото», «Альбомы», «Недавние» и «Избранное». По сути это медиатека ваших фотографий для выбора и дальнейшего редактирования. Размер миниатюр настраивается вручную при помощи кнопки с тремя точками в правом верхнем углу экрана.
В левом верхнем углу главного экрана находит кнопка с шестеренкой — это доступ к настройкам, где можно выбрать акцентный цвет, качество изображения, а также браузер просмотра снимков. Также здесь находятся дополнительные опции правки и сохранения.
По нажатию на изображение в главном окне моментально запускается редактор. Весь базовый инструментарий представлен в верхней части экрана. В нижней — слайдер перехода к другим фотографиям.
В базовых инструментах слева направо: отмена действия, функция просмотра «до и после», автоматическое улучшение с помощью машинного обучения, удаление нежелательных объектов, кадрирование, цветокоррекция и меню дополнительных возможностей. В последнем спрятаны функции экспорта и шеринга, а также ML-функции и настройки изображения.
Отдельно отмечу возможность просмотра «до и после». Она реализована с помощью слайдера. Так нагляднее отображаются внесенные правки.
При переходе в режим цветокоррекции слайдер перехода к другим фотографиям заменяется лентой с пресетами. Потянув её вверх открывается меню с параметрами света и цвета: баланс белого, температура, тон, экспозиция, светлые участки, тени, яркость, контрастность, точка черного, оттенок, насыщенность, цветовой баланс, уровни, кривые, замена цвета, повышение резкости и зерно. Как вы, наверное, уже поняли из перечисления — у Pixelmator Photo довольно широкий набор инструментов.
Также в меню работы со светом и цветом для опытных пользователей в левом верхнем углу экрана отображается окошко гистограммы. Навыки чтения её данных очень сильно помогает в работе с фотографией.
Набор пресетов довольно большой. Отмечу удобную реализацию управления наборами настроек, а также быструю возможность поделиться ими с другими пользователями по нажатию на кнопку с тремя точками.
Pixelmator Photo становится универсальным приложением, а это означает, что с одной покупкой вы одновременно получаете версию для iPhone и iPad. Кстати, сейчас в честь выхода приложения для смартфонов Apple его можно приобрести в App Store со скидкой за 379 рублей. Сколько продлиться акция — неизвестно.
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