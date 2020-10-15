





По данным AliExpress, за последние два месяца сильно вырос спрос на ПК и комплектующие — по сравнению с июлем покупки товаров из этих категорий увеличились на 58%, а рост год к году составил 264%. Объяснений этому несколько: это и сентябрьские покупки компьютеров школьникам, и отложенный спрос со времен карантина. Однако на самом деле сейчас не лучшее время для покупки мощного ПК, и, если есть такая возможность, лучше отложить сборку на пару месяцев — на это есть целых 4 причины, о которых я расскажу ниже.Разумеется, никто вам не сможет пообещать, что курс иностранных валют за это время не изменится в худшую сторону, и это же касается общей обстановки во всем мире. В сегодняшней статье я буду касаться только технической стороны вопроса, и разумеется окончательный выбор что делать остается за вами.Первого сентября Nvidia, как и обещала, провела анонс своих новых игровых видеокарт. И, как и ожидалось, в начале были представлены топы, а именно RTX 3090, 3080 и 3070. Первая большинству людей почти не интересна: при официальной цене под 140 тысяч рублей и реальной производительности всего на 10-15% выше, чем у RTX 3080 за вдвое меньшие деньги, брать такую карту будут только энтузиасты (и майнеры), которым нужно 24 ГБ памяти для рабочих задач.Интересные по цене-производительности решения стартуют как раз с RTX 3080, которую Nvidia называет игровым флагманом. За 63490 рублей (именно столько должна стоить референсная Founders Edition, если бы она поступила в продажу) компания предлагает решение, которое должно быть вдвое быстрее предыдущей RTX 2080, и при этом имеет 10 ГБ быстрой GDDR6X памяти (у RTX 2080 лишь 8 ГБ GDDR6). На деле, конечно, Nvidia погорячилась, и разница между этими картами около 50-60%, но это все еще отличный прирост за одно поколение с учетом того, что рекомендованная цена никак не изменилась (чего не скажешь о курсе доллара).Самой интересной для пользователей из всех трех видеокарт скорее всего окажется RTX 3070. Посудите сами — за чуть больше 45 тысяч рублей Nvidia предлагает производительность на уровне или чуть выше предыдущего флагмана, RTX 2080 Ti, который сейчас стоит 80-110 тысяч рублей. Да, при этом видеопамяти у новинки 8 ГБ против 11, но с учетом того, что нацелена новинка скорее на ультра настройки в 2К, проблемой это не будет. На полках магазинов теоретически она должна появиться в конце октября — Nvidia перенесла старт продаж, чтобы он не был «бумажным» как в случае со старшими RTX 3000.Но скорее всего даже к началу ноября мы не увидим на прилавках достаточное количество новинок. Из множества версий, почему так произошло, логичнее всего выглядит то, что Samsung, производящий GPU для RTX 3000 на своих заводах по 8-нанометровому техпроцессу, просто не успевает поставлять нужное количество чипов. А Nvidia, чтобы обогнать AMD, которая назначила анонс своих игровых новинок на конец октября, решила начать продажи, имея на руках минимальное количество карт. Доходило просто до смешного: многие вендоры получили рабочий драйвер буквально за несколько дней до анонса, то есть они производили и тестировали видеокарты в прямом смысле слова вслепую!Как итог, это вылилось в проблему с конденсаторами: так как производители нереференсных видеокарт, такие как Gigabyte, MSI или EVGA, не имели на руках драйверов, они не могли знать, что при повышении частоты GPU выше 2 ГГц при использовании определенных типов конденсаторов видеокарта начинала себя вести нестабильно, что приводило к вылетам игр. Вскрылось это уже после старта продаж, так что компаниям пришлось в срочном порядке менять схему установки и тип конденсаторов и выпускать обновленные варианты — разумеется, это также негативно сказалось на доступности новинок на рынке. Как итог, глава Nvidia Дженсен Хуанг среди большого количества «воды» сказал одну важную вещь: по его словам, дефицит новинок продлится до конца года.Так что сейчас есть два способа купить ту же RTX 3080: или «ловить» те редкие карты, которые попадают в DNS по нормальным ценам, или же кормить перекупщиков, которые нередко за простейшие версии от Palit просят под 90 тысяч рублей, «наваривая» по 20-25 тысяч с каждой видеокарты. Конечно, и то и то сложно назвать нормальным решением проблемы, так что выход из положения остается только один — ждать.И самое главное — не стоит брать сейчас решения предыдущей линейки, RTX 2000. Проблема в том, что крупные магазины не могут сильно снизить на них цены: даже за топовые RTX 2080 наценка идет обычно всего в несколько тысяч рублей, а продавать себе в убыток никто не хочет. И, конечно, по текущим ценам смысла в таких «старичках» нет: зачем отдавать сейчас 90 тысяч за условную RTX 2080 Ti, если через пару месяцев можно будет взять RTX 3070 с такой же производительностью вдвое дешевле.К счастью, у нас на рынке десктопной графики два игрока (скоро будет три — Intel также готовит свои GPU). Компания AMD тоже готовит свои новинки с поддержкой трассировки лучей, и представлены они будут в конце этого месяца. Ну а пока что компания дразнит нас одним слайдом, на котором можно оценить производительность одной из новых видеокарт семейства Big Navi:Тестеры с TechPowerUp сравнили ее производительность с RTX 3080, и получилось, что вторая на 5-10% быстрее. Однако уже такой результат для AMD неплох: напомним, что ее текущий топ, RX 5700 XT, выступает в лучшем случае лишь на уровне RTX 2070 Super, а новинка будет как минимум быстрее RTX 2080 Ti. При этом AMD не перестает подливать масла в огонь: сначала компания намекнула, что это тест «одной из Big Navi», то есть видеокарт будет несколько и не факт, что это самая быстрая. Во-вторых, один из крупных менеджеров компании в шутку поспорил с пользователем на Reddit о том, что анонс видеокарт RX 6000 не будет бумажным, и что их, в отличие от RTX 3000, точно можно будет без проблем купить.Увы, больше никакой точной информации о новинках нет — лишь слухи о том, что топовые версии получает 16 ГБ GDDR6 (не GDDR6X). То есть, возможно, в будущем в 4К, требовательном к видеобуферу, Big Navi будут выступать лучше Ampere из-за большего объема памяти (у RTX 3080, напомню, лишь 10 ГБ). При этом в 2К и ниже вырываться вперед будет уже игровой флагман от Nvidia из-за более быстрой памяти. В любом случае, все детали мы узнаем уже в конце октября — как мы помним, AMD любит давить ценой, и вполне может быть, что их Big Navi будут стоить дешевле аналогов от Nvidia, и при этом сразу будут доступны в магазинах.Многие, в том числе и я, ругают Intel за то, что она уже 5 лет «доит» одну и ту же архитектуру Skylake, лишь добавляя с каждым разом по паре новых ядер и постоянно наращивая частоту, тем самым загоняя тепловыделение домашних процессоров на уровень серверных «камней». И, по многочисленным слухам, этому скоро придет конец: в первом квартале 2021 года Intel планирует выпустить процессоры Rocket Lake (11-ого поколения).Новых фич там будет хоть отбавляй: во-первых, поддержка PCI Express 4.0 (даже на текущих платах). Во-вторых, новая архитектура Willow Cove, которая должна принести более высокую производительность на герц (до +20%). В-третьих, новая мощная интегрированная графика Xe. В-четвертых, частоты процессоров будут достигать нереальных 5.5 ГГц. В-пятых, появится поддержка векторных инструкций AVX-512. В-шестых, будет увеличенный объем кэша первого и второго уровней (местами вдвое). В-седьмых, после обновления BIOS появится поддержка таких новых CPU на старых платах под LGA1200, а новые платы на чипсете B560 предложат разгон ОЗУ (ранее это было возможно только на дорогих решениях Z-линейки).Короче говоря, Intel действительно может выпустить крутые игровые процессоры с максимальной одноядерной производительностью: да, в рабочих задачах до уровня даже 12-ядерного Ryzen 9 3900X они скорее всего не допрыгнут, так как новые Core i9 будут иметь только 8 ядер, но в играх, до сих пор любящих одноядерную производительность, они могут быть на высоте. Так что если вы присматриваетесь к Core i7-10700K или i9-10900K, и ваша цель — игры, возможно, вам стоит подождать еще пару месяцев.И хотя я сам пользуюсь процессорами от Intel в своем ПК и ноутбуке, подход AMD мне очень нравится. Посудите сами: три года назад они выпустили Ryzen 1-ого поколения, на 14-нанометровом техпроцессе и архитектуре Zen. Низкая производительность на ядро, проблемы с разгоном и стабильностью, но зато неплохая многоядерная мощь вкупе с не самой высокой ценой сделали свое дело — эти CPU до сих пор пользуются популярностью.Ryzen 2-ого поколения на 12-нанометровой Zen+ укрепили успех: компания показала, что всего за год может нарастить производительность эдак на 10% (как Intel за два поколения), и исправить большую часть ошибок. Однако оппонент со своим Core i9-9900K все еще был вне досягаемости. Исправила эту ситуацию AMD спустя год, выпустив 7-нанометровые Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2: в итоге достойного соперника даже 12-ядерному Ryzen 9 3900X у Intel в десктопном сегменте не оказалось, ну а 16-ядерный Ryzen 9 3950X до сих пор недосягаем.Однако у Intel все еще оставался туз в рукаве — ее процессоры пусть и проигрывали по цене и в вычислительных задачах, в играх они все еще были местами на 10-15% быстрее. И вот теперь, буквально неделю назад анонсировав Ryzen 5000, AMD догнала Intel и в этом:Новая архитектура Zen 3 предлагает до 20% большую производительность на герц, так что Intel с 5-летним 14-нанометровым Skylake даже в однопоточных задачах крыть нечем. Единственное, что тут играет на руку Intel, так это увеличившаяся стоимость новых Ryzen: так, за новый 8-ядерный Ryzen 7 5800X попросят порядка 450 долларов, и это при том, что аналогичный 8-ядерный Core i7-10700K можно найти на Amazon за $380, то есть ощутимо дешевле. Однако стоит помнить, что после выхода Ryzen достаточно быстро дешевеют, так что возможно к началу следующего года они сравняются с конкурентами от Intel по цене.В продажу Ryzen 5000 поступят в начале ноября и будут совместимы с платами на 500-ой линейке чипсетов (а в начале следующего года появится поддержка и 400-ой), и тогда же появятся их детальные обзоры. На данный момент есть ненулевой шанс, что на деле Intel действительно будет нечем крыть: решения от AMD могут быть как минимум на уровне в играх и быстрее в рабочих задачах. Так что явно стоит подождать пару недель и узнать, так ли это на самом деле.Я обычно придерживаюсь мнения, что ждать не стоит: если есть возможность сейчас взять хорошее «железо» за нормальные деньги, то это стоит сделать, ибо не известно, что день грядущий нам готовит. Но в данном случае ситуация в какой-то мере уникальная: всего в течение 3-4 месяцев сразу три крупных компании покажут (или уже показали) четыре глобальных обновления своих продуктов. Поэтому в данном случае имеет смысл сделать исключение из правил и подождать, ибо велик шанс через пару месяцев собрать ПК на 30-40% быстрее за те же деньги. Но, разумеется, не стоит забывать о курсе инвалют, и рисковать или нет — решать в итоге только вам.