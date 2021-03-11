





Слово «Denuvo» стало ругательным у геймеров последние несколько лет, когда компания Irdeto начала предлагать разработчикам игр встраивать такую антипиратскую защиту в свои проекты. Ее смысл в том, чтобы игры оставались невзломанными как можно дольше после старта продаж, чтобы тем самым студии могли заработать как можно больше денег. При этом обычно через несколько месяцев или даже лет после начала продаж Denuvo из игр убирается, ибо к тому моменту они уже доступны на торрентах и в такой защите нет необходимости.И не было бы никаких проблем, если бы Denuvo просто работала и защищала игры от взлома. Однако на деле она ощутимо нагружает как процессор, так и накопитель, что в итоге приводит к долгим загрузкам и лагам даже на не самых слабых системах — это хорошо показывают сравнения версий игр с Denuvo и без. С учетом того, что далеко не все геймеры имеют Intel Core i9 с топовым SSD, внедрение в игры Denuvo нравится далеко не всем.И теперь защита Denuvo появится в играх на PlayStation 5. Но эта консоль не взломана, скажете вы? Так и есть, и в данном случае такая защита будет выступать как «античит» в онлайн-играх, а также будет обеспечивать сохранность пользовательских файлов (видимо, имеются ввиду сохранения) во время игры в автономном режиме.При этом компания Irdeto подчеркивает, что ее защита никак не будет влиять на процесс создания игр, а также на их итоговую производительность. И, увы, с обеими фактами согласиться трудно: на внедрение защиты в игру точно придется потратить время, да и PlayStation 5, в общем и целом, обычный ПК на собственной ОС, поэтому не верится, что Denuvo не будет снижать ее производительность.Но, с другой стороны, есть и положительный момент: это одна из лучших защит на данный момент, и она действительно может помочь избавиться от читеров в онлайн-играх. И в таком случае ей можно простить некоторое неудобство в виде чуть большего времени загрузки или несколько снизившейся производительности. В любом случае, Denuvo на PlayStation 5 быть — компания Irdeto уже сообщила, что сотрудничает с несколькими разработчками игр под новую консоль Sony.