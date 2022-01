Microsoft подтвердила полное прекращение производства консолей линейки Xbox One. Изначально, софтверный гигант остановил выпуск моделей Xbox One X и Xbox One S без дисковода, в пользу выпуска Xbox Series S|X. Об этом сообщил представитель Xbox 2020 году. По его заявлениям, обычная версия Xbox One S, продолжит продаваться по всему миру.На днях Microsoft признались, что несмотря на отсутствие официального заявления, стандартная версия Xbox One S, прекратила свое существование в конце 2020 года. Подтверждение поступило сразу после того, как Sony заявила о завершении производства PlayStation 4.Фил Спенсер — глава Xbox утверждает, что Xbox Series X были выпущены более крупным тиражом. В итоге из-за низкой цены, более востребованной консолью стала Xbox Series S. Чтобы удовлетворить спрос, корпорация отказалась от производства чипов старой серии и поддержки игр обратной совместимости.