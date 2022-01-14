После отложенного релиза портативной консоли в конце 2021 года, Valve намерена выполнить свои обещания и Steam Deck все же выйдет в феврале.Первые предзаказы открылись в июле прошлого года. Из-за возникших сложностей, со стороны производства и поставок деталей, Valve передвинула релиз на февраль. В своем блоге компания заявляет, что на этот раз все кто сделал предзаказ, получат консоль вовремя.Кроме того, сообщается о крупных поставках комплектов для разработчиков, чтобы игры были максимально адаптированы под Steam Deck, обеспечив себе отметку “Проверено”. Оценка производительности игр будет отмечена в магазине Steam одной из четырех категорий: “Проверено”, “Играбельно”, “Не поддерживается”, “Неизвестно”.В число первых стран, где начнутся продажи Steam Deck, вошли США, Канада, Великобритания и отдельные страны Евросоюза. России в списках на данный момент нет.