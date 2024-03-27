Подводим итоги розыгрыша призов ко Дню Рождения Маруси

Георгий
Маруся

Привет! Марусе 12 марта исполнилось 5 лет. В течение двух недель голосового помощника можно было поздравить у нас на сайте с маленьким юбилеем и автоматически принять участие в розыгрыше. В этой заметке подводим итоги и называем победителей.

Напомним, мы разыгрываем шесть колонок VK Капсула Мини и шесть колонок VK Капсула Нео. Всего в розыгрыше приняло участие 102 пользователя.

VK Капсулы Мини мы разыграли среди пользователей, которые набрали 10 баллов, отгадав все правильные и неправильные ответы. Список победителей:
  • TelegramUser_986589857
  • (VKuser686011038) Кирилл Голдобин
  • (VKuser96380935) Татьяна Алексеева
  • (VKuser213160001) Никита Юрков
  • (VKuser813197226) Трезубец Мести
  • (TelegramUser_24706768) devild
Среди остальных участников мы разыграли колонки VK Капсула Нео. Список победителей:
  • (TelegramUser_6540516451) Нияз
  • (VKuser153809275) Александр Рахмилов
  • (VKuser203523771) Julia Timofeeva
  • (TelegramUser_316069131) Дмитрий Голактионов
  • (VKuser515515102) Мария Забалуева
  • (VKuser87268793) Никита Мустафаев
Всех победителей мы просим отписаться в комментариях. После этого мы свяжемся с вами и обсудим отправку призов.
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Комментарии

Никита Мустафаев
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Никита Мустафаев
Всём привет! Пишу в комментариях, как и просили)
28 минут назад
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