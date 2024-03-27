Подводим итоги розыгрыша призов ко Дню Рождения Маруси

Привет! Марусе 12 марта исполнилось 5 лет. В течение двух недель голосового помощника можно было поздравить у нас на сайте с маленьким юбилеем и автоматически принять участие в розыгрыше. В этой заметке подводим итоги и называем победителей.
Напомним, мы разыгрываем шесть колонок VK Капсула Мини и шесть колонок VK Капсула Нео. Всего в розыгрыше приняло участие 102 пользователя.
VK Капсулы Мини мы разыграли среди пользователей, которые набрали 10 баллов, отгадав все правильные и неправильные ответы. Список победителей:
- TelegramUser_986589857
- (VKuser686011038) Кирилл Голдобин
- (VKuser96380935) Татьяна Алексеева
- (VKuser213160001) Никита Юрков
- (VKuser813197226) Трезубец Мести
- (TelegramUser_24706768) devild
- (TelegramUser_6540516451) Нияз
- (VKuser153809275) Александр Рахмилов
- (VKuser203523771) Julia Timofeeva
- (TelegramUser_316069131) Дмитрий Голактионов
- (VKuser515515102) Мария Забалуева
- (VKuser87268793) Никита Мустафаев