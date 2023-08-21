Похоже, Apple не выпустит iPhone 15 Pro Max в этом году

Олег

iPhone 15 Ultra

Фото: MacRumors 

Модель iPhone 14 Pro Max может стать последней с таким названием. Об этом пишет MacRumors.

Ранее в сети уже появлялись слухи о скором выходе iPhone 15 Ultra. Некоторые аналитики говорили, что айфон с префиксом Ultra мы увидим лишь через год, но самая свежая информация опровергает такие предположения.

Согласно источнику, инсайдер и авторитетный аналитик Марк Гурман опубликовал свой отчет с подробностями планов Apple. Он считает, что компания может выпустить iPhone 15 Ultra уже в сентябре, и этот смартфон заменит модель Pro Max в линейке.

«Несколько источников сообщили мне, что Apple действительно будет использовать название iPhone 15 Ultra для профессионального телефона большого размера», — говорит Гурман. 

Марк ссылается на источник @Andrew_OSU, более известный как Эндрю О'Хара. Ранее он публиковал точные рендеры AirPods Pro 2 до их релиза, так что есть шанс, что он прав и в этот раз.

Что касается самого смартфона, iPhone 15 Ultra получит перископический объектив и самые тонкие рамки в истории айфонов. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4745
Carter_Mayers
Логично, ведь Ultra звучит монструозней. Времена Прошек заканчиваются и настаёт время чего-то более крутого и если Apple сдержит все обещания в этом году, то с названием Pro уже будет им как-то тесно
Вчера в 19:09
#
+991
Grealex Carter_Mayers
Так Apple ничего и не обещала. Обещали разные инсайдеры, которые как показывает практика, очень часто ошибаются.
2 часа назад в 21:04
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Вася Вотафаков
+5517
Вася Вотафаков
Когда-то давно я уже говорил что в конечном итоге будет три модели. По цене и начинке. И к этому знаменателю логично будет привести весь ассортимент эпл. Ноуты, планшеты, часы (их по-моему тогда вообще еще не было).
час назад в 23:00
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