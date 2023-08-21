Похоже, Apple не выпустит iPhone 15 Pro Max в этом году

Фото: MacRumors



Модель iPhone 14 Pro Max может стать последней с таким названием. Об этом пишет MacRumors.



Ранее в сети уже появлялись слухи о скором выходе iPhone 15 Ultra. Некоторые аналитики говорили, что айфон с префиксом Ultra мы увидим лишь через год, но самая свежая информация опровергает такие предположения.



Согласно источнику, инсайдер и авторитетный аналитик Марк Гурман опубликовал свой отчет с подробностями планов Apple. Он считает, что компания может выпустить iPhone 15 Ultra уже в сентябре, и этот смартфон заменит модель Pro Max в линейке.





«Несколько источников сообщили мне, что Apple действительно будет использовать название iPhone 15 Ultra для профессионального телефона большого размера», — говорит Гурман.



Марк ссылается на источник @Andrew_OSU, более известный как Эндрю О'Хара. Ранее он публиковал точные рендеры AirPods Pro 2 до их релиза, так что есть шанс, что он прав и в этот раз.



Что касается самого смартфона, iPhone 15 Ultra получит перископический объектив и самые тонкие рамки в истории айфонов.