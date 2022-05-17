Похоже, Renault не сможет легко вернуться в Россию. Условия договора изменили

Renault не сможет выкупить обратно проданный государству завод. Об этом сообщает российское издание «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что Renault ведет переговоры с несколькими покупателями. В частности, представители госструктур анонсировали сделку «за рубль», то есть условную продажу не символическую сумму с правом для французов в дальнейшем выкупить обратно завод и долю в «АвтоВАЗе». Оказалось, что всё произошло не так.
Вчера мы рассказали, что сделка уже состоялась: российские активы Renault Russia перешли в собственность мэрии Москвы, а 67,61% доля в «АвтоВАЗе» — государству в лице ФГУП «НАМИ». Сегодня «Интерфакс» сообщает, что сделка заключена без права выкупа. Иными словами, все активы Renault отныне и в дальнейшем будут принадлежать исключительно московской мэрии, и французская компания через время не сможет их выкупить в рамках текущего договора.
Получается, что если «Рено» захочет вернуться в страну, ей придется либо строить новую инфраструктуру, либо договариваться о выкупе своего бывшего завода на условиях нынешнего владельца. Источники не сообщают, чьей инициативой было заключение именно такой договоренности.