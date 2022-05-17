Россия АвтоВАЗ Renault

Похоже, Renault не сможет легко вернуться в Россию. Условия договора изменили

Олег

Renault


Renault не сможет выкупить обратно проданный государству завод. Об этом сообщает российское издание «Интерфакс». 

Ранее сообщалось, что Renault ведет переговоры с несколькими покупателями. В частности, представители госструктур анонсировали сделку «за рубль», то есть условную продажу не символическую сумму с правом для французов в дальнейшем выкупить обратно завод и долю в «АвтоВАЗе». Оказалось, что всё произошло не так. 

Вчера мы рассказали, что сделка уже состоялась: российские активы Renault Russia перешли в собственность мэрии Москвы, а 67,61% доля в «АвтоВАЗе» — государству в лице ФГУП «НАМИ». Сегодня «Интерфакс» сообщает, что сделка заключена без права выкупа. Иными словами, все активы Renault отныне и в дальнейшем будут принадлежать исключительно московской мэрии, и французская компания через время не сможет их выкупить в рамках текущего договора. 

Получается, что если «Рено» захочет вернуться в страну, ей придется либо строить новую инфраструктуру, либо договариваться о выкупе своего бывшего завода на условиях нынешнего владельца. Источники не сообщают, чьей инициативой было заключение именно такой договоренности.

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Источник:
Интерфакс
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Комментарии

Влад Соло
+503
Влад Соло
Голимыми повозками меньше.
Сегодня в 11:54
#
kardigan
+2480
kardigan
А при чем здесь « Не сможет вернуться в Россию»??
Как всегда тупой заголовок Воронина.
Похоже рено сможет вернуться в Россию, но придётся построить новые заводы, поскольку старые экспроприированы (национализированыРоссией.
Сегодня в 12:05
#
Олег Воронин
+2660
Олег Воронин kardigan
Текст читали? Рекомендую. Хватит хейтерить на пустом месте, узбагойтесь.
Сегодня в 12:34
#
kardigan
+2480
kardigan Олег Воронин
Заголовок писал Олег Воронин?
Так по какой причине Рено не может вернуться в россию. Не хватит средств на постройку нового завода?
Сегодня в 12:36
#
Иван Смирнов
+10
Иван Смирнов
Все приходится проверять самому, позвонил в «Рено», классные ребята, говорят что все равно смогут вернуться, а если без шуток, то в Интерфаксе написано следующее «В соответствии с подписанным соглашением, 68% акций "АвтоВАЗа", принадлежащих французскому концерну, перешли в управление ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа в течение следующих шести лет, а 100% акций московского автозавода ЗАО "Рено Россия" будет владеть правительство Москвы. Там планируют производить машины под брендом "Москвич».», а значит только завод они не смогут выкупить, а акции АвтоВАЗа смогут.
Сегодня в 12:41
#
+18
Ovolf
Вопрос-захотят ли и когда?
Сегодня в 13:59
#
Alll
+3607
Alll Ovolf
Вопрос — а хотели ли они уйти? Россия была вторым рынком для Рено после самой Франции. И доля очень весомая приходилась прибыли с России. Но свобода выбора и коммерции ныне не в моде в Европе. Сказали всем уходить, ушли.
час назад в 20:29
#
Вася Вотафаков
+4883
Вася Вотафаков
Мне кажется пока они будут думать вернуться или нет китайцы окончательно займут рынок.
Сегодня в 16:41
#
SithV
+1533
SithV
да ладно.. это сейчас такой расклад. лет пять санкции подержатся, автопром в конец загнется, денег на поддержку инфраструктуры не будет, завод начнет разрушаться, людей уволят.. и мэрия Москва сама будет умолять французов выкупить этот завод за бесценок, только бы он не сдох. проходили же уже. походу 10ка сытых лет хватило чтоб у россиян напроч отбило память о том что такое закрытая регулируемая экономика и к чему она приводит… (спойлер: к 90ым)
2 часа назад в 19:56
#
Alll
+3607
Alll SithV
Ты уже запарил под каждой новостью писать про 90-е и ныть. У тебя уровень понимания экономики на уровне бабушек у подъезда и все равно пишешь свой бред под каждым постом. Ты вообще в курсе что было в 90-е? Если не в курсе, это был переходный период от одного вида экономики на совершенно другой вид. И ни в одной стране мира такой «шоковая терапия» не прошла бы гладко. Поэтому 90-е такими и были. Болезненными, тяжелыми. Но надо было это пройти. Сейчас совершенно другая экономическая модель. Никто не питает иллюзий насчёт госпредприятий. Хотя при должном внимании и желании и они могут работать. Но, как я писал ранее, было бы лучше передать их собственникам других крупных бизнесов. Они эффективнее работали бы.
час назад в 20:33
#
SithV
+1533
SithV Alll
Уважаемый, мы с вами на ты не переходили, а уж тем более на упреки и оскорбления. Я по поводу 90х никогда не жаловался и никого не обвинял! Так что то, что вы пишите не правда. Более того, я считаю 90е замечательным временем, когда к власти наконец пришли грамотные и прогрессивные люди, плоды деятельности которых и позволили случиться «тучным 00ым». Тем не менее 90ые это яркий пример того к чему приводит закупоренная экономика и застой во власти, и какими огромными усилиями его пришлось разгребать. Все это под радостные возгласы россиян происходит и сейчас; корпорации и заводы национализируют, гайки закручивают, вводят советскую риторику, итд.
90ые были замечательным временем, в которое действительно была свобода. Но россияне ее не оценили, выбрав себе гэбиста в лидеры. Теперь будут горд ездить на москвичах))
час назад в 20:48
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