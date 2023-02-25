Пользователи старых Windows сильно рискуют. Причин несколько

Артем
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Крупнейшие мировые разработчики браузеров отказались от поддержки версий Windows 7 и 8.1. Кроме сложностей с работой поисковиков, пользователи могут столкнуться с повышенным риском проникновения злоумышленников в систему. В России таких компьютеров насчитывается около 50-60 миллионов. 

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на мнение экспертов по кибербезопасности «Лаборатории Касперского». Среди таких браузеров оказались Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera и Google Chrome. У пользователей этих поисковиков в связке со старыми операционными системами, часть сайтов могут отображаться некорректно или вовсе перестать открываться. 

Также из-за отсутствия обновлений безопасности, злоумышленникам будет проще получить управление над компьютером жертвы и доступ к важным персональным данным. 

Специалисты по безопасности объясняют: 

«Человеку будет достаточно перейти по ссылке на вредоносный сайт или зайти на легитимный с вредоносным баннером, и злоумышленники уже смогут получить полный контроль над компьютером».

В теории, разработчики браузеров могут выпустить автоматическое обновление, которое заблокирует возможность использования поисковиков на старых ОС Windows, с целью обезопасить пользователей от несанкционированного проникновения хакеров. Если это произойдет, то около 50-60 миллионов российских пользователей лишится комфортного доступа в интернет, до тех пор пока не перейдут на более актуальные операционные системы.
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Источник:
Известия
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Комментарии

Dmitriy
+413
Dmitriy
10-11 то, конечно по полной защищают от фишинга, ловли тооянов, малари и пр. Пха!
Правда пока так и не учились нормально хранилище DISM защищать от развала и инфицирования...
Ибо вчера родственное тело, класса домохозяйка, притащила ноут с 11-й виндой, лицкха, обновления, все включено блин, что скорости этому недобуку не добавляет, но завирусован в хлам, DISM в ауте, sfc соотв не алё. Да, все удалось ручками спасти, сутки копался.
24 минуты назад
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