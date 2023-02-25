Пользователи старых Windows сильно рискуют. Причин несколько

«Человеку будет достаточно перейти по ссылке на вредоносный сайт или зайти на легитимный с вредоносным баннером, и злоумышленники уже смогут получить полный контроль над компьютером».

Крупнейшие мировые разработчики браузеров отказались от поддержки версий Windows 7 и 8.1. Кроме сложностей с работой поисковиков, пользователи могут столкнуться с повышенным риском проникновения злоумышленников в систему. В России таких компьютеров насчитывается около 50-60 миллионов.Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на мнение экспертов по кибербезопасности «Лаборатории Касперского». Среди таких браузеров оказались Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera и Google Chrome. У пользователей этих поисковиков в связке со старыми операционными системами, часть сайтов могут отображаться некорректно или вовсе перестать открываться.Также из-за отсутствия обновлений безопасности, злоумышленникам будет проще получить управление над компьютером жертвы и доступ к важным персональным данным.Специалисты по безопасности объясняют:В теории, разработчики браузеров могут выпустить автоматическое обновление, которое заблокирует возможность использования поисковиков на старых ОС Windows, с целью обезопасить пользователей от несанкционированного проникновения хакеров. Если это произойдет, то около 50-60 миллионов российских пользователей лишится комфортного доступа в интернет, до тех пор пока не перейдут на более актуальные операционные системы.