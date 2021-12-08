



Компания Microsoft обновила «Блокнот» в Windows 11. Теперь он не кажется устаревшим, и им стало приятно пользоваться для набора текста без форматирования.



В «Блокноте» наконец-то появилась тёмная тема оформления, благодаря которой можно подолгу работать с текстом, меньше напрягая зрение. Поиск текста и поиск с заменой слов это теперь две разные утилиты, которые запускаются горячими клавишами в плавающих окнах и выглядят вполне современно, а не как нечто из эпохи Windows XP. Интерфейс «Блокнота» полностью соответствует оформлению Windows 11.







Появилась поддержка многошаговой отмены действий (раньше можно было только удалять последнее набранное слово или возвращать его). По нажатию Ctrl+Я по-прежнему удаляются слова целиком, а не буквы, как в других текстовых редакторах. Меню «Формат», позволявшее включить или выключить перенос по словам и выбрать шрифт, исчезло, эти опции теперь распределены по другим меню.



Обновлённый «Блокнот» доступен в Dev-сборке Windows 11, вышедшей в рамках программы Windows Insider. В скором времени его можно будет скачать из Microsoft Store и установить в релизной сборке Windows 11. Скорее всего, Microsoft продолжит развивать «Блокнот», но сильные изменения и нововведения в этом приложении вряд ли появятся, поскольку в случае с ним работает правило «чем проще, тем лучше».







