Стартап по производству электрических самолетов Eviation AirCraft Ltd. показал свою первую серийную модель Alice. Об этом рассказал Bloomberg.
Электросамолет Alice предназначен для междугородних перелетов. Он может перевозить до 9 пассажиров (включается ли в это число экипаж, не уточняется) и способен пролететь до 1046 км на одном заряде. В конструкцию электрической составляющей лайнера включаются доступные разработки — то есть, Eviation не полагается на будущие достижения или изобретения. По сути, самолет готов к сборке уже здесь и сейчас. Первый полет запланирован на вторую половину 2021 года, а запуск модели в массовое использование — в 2024-м.
В Eviation собирались выпустить этот электросамолет еще в прошлом году, однако планы пришлось отложить из-за пандемии. Помимо этого эксперты компании дополнительно разбирались с подходящей формой крыла и способом взлета. Компания заявила, что в 2019 году у нее было около 150 заказов, которые оказались невыполненными.
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Или будет нужно два покупать. Чтобы пока летишь в одну сторону, второй заряжается :)
Прочтите внимательнее
Реальный Проект был, реальный производитель был и даже реальные заказы вроде как были все без обмана, а гиперлупа так и нет.)