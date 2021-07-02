Самолет


Стартап по производству электрических самолетов Eviation AirCraft Ltd. показал свою первую серийную модель Alice. Об этом рассказал Bloomberg.

Электросамолет Alice предназначен для междугородних перелетов. Он может перевозить до 9 пассажиров (включается ли в это число экипаж, не уточняется) и способен пролететь до 1046 км на одном заряде. В конструкцию электрической составляющей лайнера включаются доступные разработки — то есть, Eviation не полагается на будущие достижения или изобретения. По сути, самолет готов к сборке уже здесь и сейчас. Первый полет запланирован на вторую половину 2021 года, а запуск модели в массовое использование — в 2024-м. 

В Eviation собирались выпустить этот электросамолет еще в прошлом году, однако планы пришлось отложить из-за пандемии. Помимо этого эксперты компании дополнительно разбирались с подходящей формой крыла и способом взлета. Компания заявила, что в 2019 году у нее было около 150 заказов, которые оказались невыполненными.

Ранее мы нашли несколько очень бюджетных китайских электромобилей — мини-вэн и кроссовер. Они не очень быстро ездят и выглядят неказисто, однако исправно выполняют своё прямое предназначение. А вот электроскутер от итальянской компании Piaggio может похвастаться и стильным внешним видом, и отличными ходовыми характеристиками. 



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Источник:

Bloomberg Bloomberg

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