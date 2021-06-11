Tesla официально открыла продажи новой Model S Plaid. Об этом рассказал The Verge.
Согласно источнику, Tesla Model S Plaid получила новый электродвигатель, собранный по технологии Palladium — среди прочего, мотор использует новые роторы, покрытые углеродной оболочкой, и карбоновые втулки. По словам Маска, компании пришлось спроектировать и создать совершенно новый конвейер для таких моторов. Помимо этого, технология Palladium включает и новый аккумулятор, однако о нём Илон практически ничего не сказал.
Технические характеристики новой Model S Plaid существенно превосходят как оригинальную Mobel S, так и её рестайлинг Performance в 2019 году. Они действительно впечатляют: скорости 100 км/ч авто достигает за 1,99 секунды, а драг-дистанцию 402 метра проходит за 9,23 секунды, развивая за это время скорость до 320 км/ч.
Помимо этого, Маск сообщил, что авто способно зарядиться за 15 минут на 300 км хода — для этого потребуется специальная быстрая зарядка. Мощность зарядного устройства Tesla v3 Supercharger пока составляет 250 кВт, но в будущем может увеличиться до 350 кВт.
Что касается безопасности, Илон заявил, что получить травму в Model S Plaid сложнее, чем во всех предыдущих автомобилях Tesla.
Стоимость Tesla Model S Plaid стартует с отметки $130 000. Помимо этого, приобрести можно и более дешевую версию с упрощенной трансмиссией — она обойдется в $80 000. Ранее мы сообщали, что Илон Маск прекратил прием биткойна в качестве оплаты за авто, чем значительно «обрушил» его курс.
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