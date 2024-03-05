Появился еще один способ установить «Сбербанк Онлайн» на iPhone

Олег

Сбербанк

«Сбербанк» запустил услугу установки своего мобильного приложения на дому. Об этом он сообщает на своем официальном сайте.

Всё происходит следующим образом. Клиент «Сбера» — или любой желающий человек — оставляет заявку на сайте банка и указывает, какие услуги его интересуют. Варианты самые разные: оформление дебетовой либо кредитной карты, подписки «СберПрайм», кредита, ипотеки, вклада, а также установки приложения «Сбербанк Онлайн».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

После регистрации заявки к человеку выезжает менеджер, который сделает всё быстро и прямо на дому — клиенту не придется посещать офис банка, как это было ранее. «Сбер» утверждает, что услуги выездного менеджера полностью бесплатны. Сейчас сервис доступен в более чем 200 городах страны; точный их список можно увидеть на промо-странице. Если же не хотите никого пускать к себе домой, воспользуйтесь нашим крутейшим гайдом для установки «Сбера» на iPhone и iPad. 

Получение карты и услуг банка уже давно практикует «Тинькофф». Недавно он начал высылать команду сотрудников на дом к клиентам, которые нарвались на телефонных мошенников. 

-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Сбер
Cсылки по теме:
Срочно обновите приложение «Сбербанк Онлайн»
В «Сбере» появилась возможность, которой сильно не хватало после ухода Apple Pay и Google Pay
Как заменить иконку iOS-приложения «Сбербанка» на классическую

Рекомендации

Рекомендации

OZON изменил правила возврата товаров
В Telegram появился новый секретный дизайн. Вот как его включить
Появилась полноценная замена сервиса «Google Фото»
Названо главное требование для установки следующей версии Windows

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+590
Михаил
Как у нас извратили понятие менеджер, какой же это менеджер по заявкам устанавливать приложение )))
час назад в 12:06
#
+16
werwolf773
Плюс ещё одна лазейка для уродов проникнуть в дом к старикам…
Теперь будут тулить у подъездов что они менеджеры сбера и ходят по домам помогают устанавливать новое приложение, потому что …..(дальше вариаций, того почему, может быть уйма)
час назад в 12:55
#
iGorE
+24
iGorE
А сделать как Сбер страхование не судьба? Установка сразу с сайта по ссылке без AppStore.
3 минуты назад
#