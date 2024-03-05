Появился еще один способ установить «Сбербанк Онлайн» на iPhone





«Сбербанк» запустил услугу установки своего мобильного приложения на дому. Об этом он сообщает на своем официальном сайте.



Всё происходит следующим образом. Клиент «Сбера» — или любой желающий человек — оставляет заявку на сайте банка и указывает, какие услуги его интересуют. Варианты самые разные: оформление дебетовой либо кредитной карты, подписки «СберПрайм», кредита, ипотеки, вклада, а также установки приложения «Сбербанк Онлайн».







Получение карты и услуг банка уже давно практикует «Тинькофф». Недавно он После регистрации заявки к человеку выезжает менеджер, который сделает всё быстро и прямо на дому — клиенту не придется посещать офис банка, как это было ранее. «Сбер» утверждает, что услуги выездного менеджера полностью бесплатны. Сейчас сервис доступен в более чем 200 городах страны; точный их список можно увидеть на промо-странице. Если же не хотите никого пускать к себе домой, воспользуйтесь нашим крутейшим гайдом для установки «Сбера» на iPhone и iPad.Получение карты и услуг банка уже давно практикует «Тинькофф». Недавно он начал высылать команду сотрудников на дом к клиентам, которые нарвались на телефонных мошенников.