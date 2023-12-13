В «Сбере» появилась возможность, которой сильно не хватало после ухода Apple Pay и Google Pay

Александр
«Сбер» обновил приложение «Сбербанк Онлайн» на Android до версии 15.2.0. В нём появилась возможность добавлять и использовать скидочные карты различных магазинов (как в Apple Pay и Google Pay до ухода из России).

Для добавления карты лояльности нужно перейти в раздел «Бонусные карты» из «Кошелька» на главном экране или через поиск, выбрать название магазина и отсканировать с карты штрихкод или QR-код. После этого можно выбирать и показывать карты продавцам перед оплатой товара. «Сбер» отмечает, что это удобно: вы показываете карту на смартфоне и тут же оплачиваете покупку бесконтактно через терминал с NFC или сканируя QR-код. Если на карте нет цифрового кода или магазин отсутствует в списке, добавить её в приложение не получится.



Скачать «Сбербанк Онлайн» для Android можно с сайта «Сбера», в «Play Маркете» его нет. На iOS оно перестало обновляться, поскольку компания Apple удалила его из App Store.

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Комментарии

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На новом iPhone начал пользоваться Сбербанк онлайном в мобильной версии, ужасно напрягало, ездил в сбер, спросил про приложение которое они устанавливают сами, сотрудник сказал что версия онлайн работает лучше Карл! Чем приложение которое они ставят в отделении банка 🤦🏻‍♂️. Спустя 2 недели установил приложение сбера через аймазинг, надо было сразу это сделать… Всё работает отлично как и на прошлом iPhone.
21 минуту назад
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