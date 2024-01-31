Как заменить иконку iOS-приложения «Сбербанка» на классическую

Олег

Сбер


Сегодня мы писали, что «Сбербанк» опубликовал новое приложение в App Store — оно полностью дублирует оригинальную утилиту личного кабинета и позволяет управлять счетом и финансами.

Чтобы модераторы Apple не узнали приложение подсанкционного банка и пропустили его в App Store, «Сберу» приходится менять название и иконку дублирующей утилиты. Если вам это не нравится, можно заменить их на оригинальные (или любые другие) с помощью приложения «Команды».

  • Скачайте понравившуюся иконку «Сбербанка» отсюда 
  • Откройте «Команды» и нажмите «+» в верхнем углу
  • Тапните «Добавить действие»
  • Найдите и выберите скрипт «Открыть приложение»
Сбер
  • Нажмите на поле «Приложение» и найдите «Учет онлайн»
Сбер
  • В шапке окна тапните стрелку вниз → «На экран Домой»
  • Вместо «Новая команда» введите «Сбербанк Онлайн» (или что хотите)
Сбер
  • Нажмите на серую иконку — смартфон предложит выбрать кастомную из альбома
  • Жмите «Добавить».

Готово! Теперь на рабочем столе появился привычный значок и название. Нажав на него вы попадете в приложение «Учет онлайн». Единственный недостаток этого метода — в первую секунду после запуска вверху экрана будет появляться баннер «Команд» с «галочкой».

Сбер

Ранее мы рассказали, как заменить иконку приложения «Тинькофф», а также как замаскировать или скрыть любое iOS-приложение. 

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Комментарии

ierom
+60
ierom
жалко что через "команды" денег в приложении не прибавляется)), хоть иконку можно поменять))
6 минут назад
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