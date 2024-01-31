Как заменить иконку iOS-приложения «Сбербанка» на классическую

Сегодня мы писали, что «Сбербанк» опубликовал новое приложение в App Store — оно полностью дублирует оригинальную утилиту личного кабинета и позволяет управлять счетом и финансами.
Чтобы модераторы Apple не узнали приложение подсанкционного банка и пропустили его в App Store, «Сберу» приходится менять название и иконку дублирующей утилиты. Если вам это не нравится, можно заменить их на оригинальные (или любые другие) с помощью приложения «Команды».
- Скачайте понравившуюся иконку «Сбербанка» отсюда
- Откройте «Команды» и нажмите «+» в верхнем углу
- Тапните «Добавить действие»
- Найдите и выберите скрипт «Открыть приложение»
- Нажмите на поле «Приложение» и найдите «Учет онлайн»
- В шапке окна тапните стрелку вниз → «На экран Домой»
- Вместо «Новая команда» введите «Сбербанк Онлайн» (или что хотите)
- Нажмите на серую иконку — смартфон предложит выбрать кастомную из альбома
- Жмите «Добавить».
Готово! Теперь на рабочем столе появился привычный значок и название. Нажав на него вы попадете в приложение «Учет онлайн». Единственный недостаток этого метода — в первую секунду после запуска вверху экрана будет появляться баннер «Команд» с «галочкой».
Ранее мы рассказали, как заменить иконку приложения «Тинькофф», а также как замаскировать или скрыть любое iOS-приложение.