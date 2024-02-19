Появился новый способ экономить на Wildberries

Александр



Wildberries увеличил скидку, которая предоставляется при оплате через «WB Кошелёк». Раньше она составляла 2%, а теперь увеличена до 3%, что больше кэшбэка, который обычно предоставляют банки за оплату картами.

Цены на товары на Wildberries теперь указаны с учётом оплаты именно через «WB Кошелёк», они ниже, что должно подталкивать покупателей расплачиваться именно таким способом. Во всех других случаях цены выше, что делает покупки менее выгодными.



Пополнить «WB Кошелёк» можно через банковское приложение — выберите перевод самому себе по номеру телефона через СБП и укажите «Вайлдберриз Банк». Зачисление происходит почти мгновенно. Не обязательно пополнять кошелёк до оформления заказа. Во многих случаях есть опция оплаты при получении товара, поэтому перевести деньги туда можно непосредственно перед визитом в ПВЗ.
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Комментарии

tellurian
+2606
tellurian
Есть лучше вариант от втб
46 минут назад
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