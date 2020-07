Ядро Kryo 585 с увеличенной тактовой частотой до 3,1 ГГц, а это на 10 процентов больше, чем у стандартного 865

Графический процессор Adreno 650 на 10 процентов быстрее обрабатывает визуализацию графики

Совместимость с пакетом Qualcomm FastConnect 6900 обеспечивает поддержку быстрого Wi-Fi-соединение со скоростью до 3,6 Гбит/с







Компания Qualcomm анонсировала обновленную версию своего флагманского процессора Snapdragon 865, который получил индекс «Plus» к номеру. Новый чип на 10 процентах мощнее предшественника в играх и приложениях с использованием искусственного интеллекта (ИИ).Это обновление аналогично прошлогодней модели Snapdragon 855 Plus, которая предлагает повышение производительности центрального процессора и графического чипа по сравнению с обычным 855. Интеграция модема Snapdragon X55 в систему на чипе (SoC) поможет устройствам быть наиболее энергоэффективными по сравнению с решениями, где используется отдельный компонент.Вероятно, это будет последнее минорное обновление текущего модельного ряда процессоров, а новый флагманский продукт Qualcomm представит в 2021 году. Зачастую чипы с индексом Plus используются в геймерских смартфонах, среди которых Asus ROG Phone II, Nubia Red Magic 3 и Black Shark 2 Pro. Судя по всему эта тенденция будет продолжена, поскольку Asus анонсировала ROG Phone III с процессором Snapdragon 865 Plus, а Lenovo заявила, что он появится в новых устройствах модельного ряда Legion позднее в этом году.Qualcomm сообщает, что первые смартфоны со Snapdragon 865 Plus будут официально анонсированы в третьем квартале 2020 года. Судя по этой информации, не стоит ожидать новинку в грядущих флагманах, таких как Galaxy Note20.