Представлена visionOS 2. Что нового?

Компания Apple представила крупное обновление visionOS 2 для Apple Vision Pro. Анонс прошёл в рамках открытия ежегодной конференции для разработчиков WWDC.
Самые заметные нововведения
— Поддержка нескольких тысяч новых приложений
— Пространственные фотографии с эффектом объёма и движения фона
— Совместный просмотр фотографий и видео
— Управление жестами в связке с Mac и использование сверхширокого виртуального монитора
— Настраиваемое расположение иконок на домашнем экране
— Гостевой режим просмотра
— Дополнительные API для разработчиков, позволяющие создавать новые приложения (например, настольные игры, обучение, промышленный дизайн)
— Поддержка просмотра пространственного и иммерсивного видео, снятого на iPhone и Canon EOS R7
Выпуск visionOS 2 запланирован «позже в этом году».
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