ПМЭФ 2024

Представлена visionOS 2. Что нового?

Александр


Компания Apple представила крупное обновление visionOS 2 для Apple Vision Pro. Анонс прошёл в рамках открытия ежегодной конференции для разработчиков WWDC.

Самые заметные нововведения

 — Поддержка нескольких тысяч новых приложений
 — Пространственные фотографии с эффектом объёма и движения фона
 — Совместный просмотр фотографий и видео
 — Управление жестами в связке с Mac и использование сверхширокого виртуального монитора
 — Настраиваемое расположение иконок на домашнем экране
 — Гостевой режим просмотра
 — Дополнительные API для разработчиков, позволяющие создавать новые приложения (например, настольные игры, обучение, промышленный дизайн)
 — Поддержка просмотра пространственного и иммерсивного видео, снятого на iPhone и Canon EOS R7



Выпуск visionOS 2 запланирован «позже в этом году».
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Комментарии

Влад Паламарчук
+58
Влад Паламарчук
Не понимаю почему они не добавили трансляцию экрана айфона + единую разблокировку на всех устройствах
2 часа назад в 21:54
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