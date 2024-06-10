Представлена visionOS 2. Что нового?

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Компания Apple представила крупное обновление visionOS 2 для Apple Vision Pro. Анонс прошёл в рамках открытия ежегодной конференции для разработчиков WWDC.— Поддержка нескольких тысяч новых приложений— Пространственные фотографии с эффектом объёма и движения фона— Совместный просмотр фотографий и видео— Управление жестами в связке с Mac и использование сверхширокого виртуального монитора— Настраиваемое расположение иконок на домашнем экране— Гостевой режим просмотра— Дополнительные API для разработчиков, позволяющие создавать новые приложения (например, настольные игры, обучение, промышленный дизайн)— Поддержка просмотра пространственного и иммерсивного видео, снятого на iPhone и Canon EOS R7Выпуск visionOS 2 запланирован «позже в этом году».