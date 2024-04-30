Все iPad Pro 2024 года получат самые навороченные OLED-дисплеи на рынке

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Глава аналитической компании Display Supply Chain Consultants Росс Янг заявил, что будущие флагманские планшеты Apple будут оснащены «лучшими OLED-панелями на рынке».По данным Янга, новые iPad Pro получат панели с технологиями LTPO и ProMotion, обеспечивающими переменную частоту обновления до 120 Гц, а также тандемный стек со сверхтонким стеклом. В целом такие дисплеи обеспечат высокую яркость по сравнению с предыдущими моделями iPad и увеличенное время автономной работы, но при этом они будут сверхтонкими и лёгкими.Инсайдер в очередной раз подтвердил, что модели iPad Pro‌ будут доступны в диагоналях 12,9 дюйма и 11,1 дюйма, причем обе версии станут гораздо тоньше предшественников.Ожидается, что в этом поколении iPad Pro получат не только OLED-дисплеи, но и чипы Apple M4, оптимизированные для задач искусственного интеллекта.Напомним, презентация новых девайсов Apple состоится в следюущий вторник, 7 мая.