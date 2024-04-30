Все iPad Pro 2024 года получат самые навороченные OLED-дисплеи на рынке

Фархад
iPad Pro / PhoneArena

Глава аналитической компании Display Supply Chain Consultants Росс Янг заявил, что будущие флагманские планшеты Apple будут оснащены «лучшими OLED-панелями на рынке».

По данным Янга, новые iPad Pro получат панели с технологиями LTPO и ProMotion, обеспечивающими переменную частоту обновления до 120 Гц, а также тандемный стек со сверхтонким стеклом. В целом такие дисплеи обеспечат высокую яркость по сравнению с предыдущими моделями iPad и увеличенное время автономной работы, но при этом они будут сверхтонкими и лёгкими.

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Инсайдер в очередной раз подтвердил, что модели iPad Pro‌ будут доступны в диагоналях 12,9 дюйма и 11,1 дюйма, причем обе версии станут гораздо тоньше предшественников.

Ожидается, что в этом поколении iPad Pro получат не только OLED-дисплеи, но и чипы Apple M4, оптимизированные для задач искусственного интеллекта.

Напомним, презентация новых девайсов Apple состоится в следюущий вторник, 7 мая.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1314
tellurian
Куда ещё тоньше? И так переживаешь как бы не погнуть его.:)
Сегодня в 09:09
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Александр Чемизов
0
Александр Чемизов
Тоньше? Тоньше и сделают, дойдут, что из фольги делать корпуса начнут. Чтоб ты на следующий день уже погнул и пошел за кредитом на следующий. Эппл — наглая и жадная корпорация. Капитализм же и щастье.
42 минуты назад
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