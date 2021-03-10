





Корейская компания официально представила свои новые SSD Samsung 980. В отличие от линейки PRO, они работают через более популярную шину PCIe 3.0 x4, а также лишены DRAM-буфера. Пострадала и линейка новых накопителей: в ней нет модели на 2 ТБ, только на 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ.Что касается особенностей новых SSD, то можно выделить поддержку технологии Host Memory Buffer. Благодаря ей накопитель может использовать вместо DRAM-кэша оперативную память компьютера. Также Samsung 980 могут похвастаться функциями Intelligent TurboWrite 2.0 и Full Power Mode — они понадобятся тем, кто часто работает с большими файлами, обеспечивая устойчивые высокие скорости чтения и записи.Что касается технических характеристик, то Samsung 980 имеют скорость чтения и записи до 3500 и 3000 МБ/с соответственно, в случае произвольного чтения и записи — до 500 000 и 480 000 IOPS соответственно. При этом новые SSD могут похвастаться высокой надежностью — на них гарантированно можно записать от 150 до 600 ТБ (TBW) в зависимости от модели.Также Samsung объявила российские цены, такие накопители уже можно купить. За модель на 250 ГБ (MZ-V8V250BW) попросят 4190 рублей, за модель на 500 ГБ (MZ-V8V500BW) — 5990 рублей. За SSD на 1 ТБ (MZ-V8V1T0BW) придется отдать 10990 рублей. На все SSD представляется 5-летняя гарантия производителя.