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Sony наконец-то раскрыла информацию об обратной совместимости PlayStation 5 с играми PS4. Компания рассказала об этом на сайте своей службы поддержки.Большинство из библиотеки игр для PlayStation 4 будут доступны на PS5, а это более 4000 игр. Для некоторых из них будет доступен специальный режим улучшенной производительности, в котором поднимут частоту кадров.Часть игр будет доступна только на PS4, они будут маркироваться пометкой «Playable on: PS4 only». На старте в некоторых играх с PlayStation 4 могут не работать некоторые функции и возникать проблемы с производительностью, поэтому Sony рекомендует устанавливать все системные обновления программного обеспечения PS5.У пользователей PS5 будет возможность запуска цифровых версий игр с PS4, а также с физических носителей. При переносе цифровой игры на PS5 можно будет получить доступ к сохранениям.Sony рекомендует использовать геймпад DualShock 4 в играх PS4, но при желании можно будет воспользоваться контроллером DualSense. Играть с DS4 в игры для PS5 не получится. Что касается виртуально реальности, то для запуска на PlayStation 5 игр для PS VR потребуется шлем и камера, а также адаптер для неё.Аксессуары от сторонних производителей, среди которых рули, геймпады и прочее с лицензией от Sony будут работать на PlayStation 5 с играми PS5 и PS4. Также сообщается о работе контроллеров PS Move и PS VR Aim в поддерживаемых играх. Помимо этого, с консолью следующего поколения будут работать наушники Gold и Platinum, а также устройства от сторонних производителей, которые подключаются через USB-адаптер или разъем 3,5 мм.