





В интервью сайту 4Gamer вице-президент PlayStation по аппаратному обеспечению Ясухиро Оотори (Yasuhiro Ootori) рассказал, что Sony будет оптимизировать управление вентилятором PS5 на основе данных о поведении трех датчиков температуры, и еще одного внутри гибридного процессора (APU).По словам Ясухиро, в будущем будут собираться данные о том, как APU работает с различными играми. Полученная информация будет использоваться для дальнейшей оптимизации системы охлаждения. Таким образом получается, что компания планирует настраивать параметры управления вентилятором с помощью онлайн-обновлений.Например, если консоль находится под большой нагрузкой в течение длительного периода времени, то Sony может увеличить скорость вращения вентилятора. Недавнее видео Sony с разборкой PS5 показало двусторонний воздухозаборный вентилятор с диаметром 120 мм и толщиной 45 мм.PlayStation 4 показывала себя не с позиции самой тихой консоли, особенно первые итерации и версия Pro. По словам Sony, охлаждение PS5 создавалось с оглядкой на бесшумность. Оотори рассказал, что компания создала прозрачную модель корпуса, которая позволила им наблюдать за потоками дыма от сухого льда, снимая показатели температуры в каждой части системы.