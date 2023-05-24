Приложение банка Открытие вернулось в App Store. Скачиваем, пока не удалили

Фархад
Открытие

Приложение получило название Elixir, но в нём спрятан стандартный клиент банка Открытие.

Разработчиком указана компания Polorsa UAB. Клиенты банка уже начали получать уведомление о доступности нового приложения для iPhone по SMS и в личном кабинете в веб-версии.

Открытие

Напомним, приложение банка Открытие было удалено из App Store в числе первых в марте 2022 года. Пока неясно, как долго продержится новая версия.

Также рекомендуем «законсервировать» приложения на компьютере по нашему подробному гайду (есть и видеоверсия).

Скачать Elixir из App Store.
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