В России почти не осталось банков, выпускающих карты, которые работают за границей

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Как выяснили «Известия», в России осталось очень мало банков, которые выпускают платёжные карты с китайской системой UnionPay. Некоторые банки по-прежнему выдают такие карты, но расплачиваться ими в зарубежных поездках невозможно.



К настоящему моменту за рубежом работают карты UnionPay всего семи российских банков: «Газпромбанк», «Почта Банк», «Солидарность», «Россельхозбанк», «Русский стандарт», «Примсоцбанк» и ВБРР. «МТС Банк» и «Уралсиб» прекратили выпуск таких карт после попадания в санкционный список США, а «Зенит», «Санкт-Петербург» и «Приморье» по-прежнему эмитируют их, но они не работают за пределами России. При этом стоимость выпуска карт была снижена (например, у «Зенита» — с 5 до 3 тысяч рублей).



С сайта платёжной системы UnionPay пропала информация о выпуске этих карт российскими банками, а среди партнёров в России указан только банк «Русский стандарт». Вероятно, китайская компания опасается вторичных санкций со стороны США и Евросоюза, что затруднит её работу по всему миру. UnionPay используется гражданами Китая при поездках в разные страны. Российские банки выдавали карты UnionPay и раньше, а после ухода Visa и Mastercard из России была надежда, что этими картами россияне смогут расплачиваться в международных бизнес- и туристических поездках.

