Клиенты банка «Тинькофф» не могут зайти в приложение. После ввода PIN-кода появляется сообщение о том, что «что-то пошло не так». Что именно — не разъясняется.
Сайт «Тинькофф» принимает логин и пароль. Залогиниться получается, но доступ к счетам и картам отсутствует, а при попытке зайти в раздел с личным кабинетом появляется сообщение об ошибке авторизации. Скорее всего, проблемы возникнут и при попытке оплатить покупку картой «Тинькофф» в магазине, а также стоит временно воздержаться от приёма денежных переводов от клиентов других банков.
«Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Мобайл» и все другие приложения банка тоже пока не работают. Очевидно, что в банке в курсе проблем (тем более, что они стали часто возникать в последнее время) и уже работают над тем, чтобы починить свои сервисы.
Обновлено:
Пользователи также сообщают об аналогичных проблемах с «Альфа-банком», «Раффайзенбанком» и их мобильными приложениями.
Приложение и сайт «Тинькофф» опять перестали работать (апдейт: у «Альфа-банка» и «Раффайзенбанка» тоже)
Александр Кузнецов —
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Комментарии
+2
"Скорее всего, проблемы возникнут и при попытке оплатить покупку картой «Тинькофф» в магазине" — вот зачем нести отсебятину, не проверяя, ну уточняя. Причем отсебятину достаточно волнительную для пользователей карт. Карты на оплату как работали так и работают, хоть в пластике хоть NFC через приложение мир.
2 часа назад в 13:12
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Это косяк автора статьи...🤣🤣🤣
2 часа назад в 13:23
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Деньги от организации (зарплата) пришли как раз во время сбоя. СМС показывает что на счету они появились
2 часа назад в 13:33
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