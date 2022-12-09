Тинькофф Проблемы

Приложение и сайт «Тинькофф» опять перестали работать (апдейт: у «Альфа-банка» и «Раффайзенбанка» тоже)

Александр



Клиенты банка «Тинькофф» не могут зайти в приложение. После ввода PIN-кода появляется сообщение о том, что «что-то пошло не так». Что именно — не разъясняется.

Сайт «Тинькофф» принимает логин и пароль. Залогиниться получается, но доступ к счетам и картам отсутствует, а при попытке зайти в раздел с личным кабинетом появляется сообщение об ошибке авторизации. Скорее всего, проблемы возникнут и при попытке оплатить покупку картой «Тинькофф» в магазине, а также стоит временно воздержаться от приёма денежных переводов от клиентов других банков.



«Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Мобайл» и все другие приложения банка тоже пока не работают. Очевидно, что в банке в курсе проблем (тем более, что они стали часто возникать в последнее время) и уже работают над тем, чтобы починить свои сервисы.

Обновлено:

Пользователи также сообщают об аналогичных проблемах с «Альфа-банком», «Раффайзенбанком» и их мобильными приложениями.

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Комментарии

EDD
+148
EDD
Есть такое!
Сегодня в 12:47
#
+2
Unick Fly
"Скорее всего, проблемы возникнут и при попытке оплатить покупку картой «Тинькофф» в магазине" — вот зачем нести отсебятину, не проверяя, ну уточняя. Причем отсебятину достаточно волнительную для пользователей карт. Карты на оплату как работали так и работают, хоть в пластике хоть NFC через приложение мир.
2 часа назад в 13:12
#
Konstantin Bulatnikov
+102
Konstantin Bulatnikov
Это косяк автора статьи...🤣🤣🤣
2 часа назад в 13:23
#
Andrey Mironov
+14
Andrey Mironov
Деньги от организации (зарплата) пришли как раз во время сбоя. СМС показывает что на счету они появились
2 часа назад в 13:33
#
+5
Сергей
Работает
час назад в 14:33
#
+72
kolinmk
Баланс — ВТБ тоже не работает
час назад в 14:39
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