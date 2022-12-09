Приложение и сайт «Тинькофф» опять перестали работать (апдейт: у «Альфа-банка» и «Раффайзенбанка» тоже)





Клиенты банка «Тинькофф» не могут зайти в приложение. После ввода PIN-кода появляется сообщение о том, что «что-то пошло не так». Что именно — не разъясняется.



Сайт «Тинькофф» принимает логин и пароль. Залогиниться получается, но доступ к счетам и картам отсутствует, а при попытке зайти в раздел с личным кабинетом появляется сообщение об ошибке авторизации. Скорее всего, проблемы возникнут и при попытке оплатить покупку картой «Тинькофф» в магазине, а также стоит временно воздержаться от приёма денежных переводов от клиентов других банков.







«Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Мобайл» и все другие приложения банка тоже пока не работают. Очевидно, что в банке в курсе проблем (тем более, что они стали часто возникать в последнее время) и уже работают над тем, чтобы починить свои сервисы.



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Пользователи также сообщают об аналогичных проблемах с «Альфа-банком», «Раффайзенбанком» и их мобильными приложениями.

