Как закрыть счет и карту в новом банковском приложении «Яндекса». Хитро сделано!



Недавно мы писали, что российский IT-гигант «Яндекс» без особого шума



Возможно, вы уже успели скачать приложение, открыть там счет и завести карту. Это делается очень просто: за пару кликов счет и карта открываются одновременно, и приложение сразу предлагает их пополнить.



Однако сделав это и ознакомившись с условиями обслуживания, вы можете решить, что такая карта вам не нужна. И тут возникает проблема: в приложении не предусмотрено очевидной кнопки для закрытия или блокировки карты и счета. Пока непонятно, сделано ли это умышленно, либо разработчики не подумали, что клиент может захотеть закрыть карту.



Как бы там ни было, закрыть счет на текущий момент можно лишь одним неочевидным способом — написать в службу поддержки. На главной странице приложения в верхнем углу нажмите на иконку чата и напишите, что хотите закрыть счет. Поддержка отвечает не всегда быстро, и перед тем как закрыть счет, спросит вас о причинах и попытается отговорить от этого шага.



Если вы подтвердите, что счет и карту нужно закрыть, то заявка будет принята, а через время вы не сможете войти в приложение — оно предложит создать новую карту, как в первый раз. Недавно мы писали, что российский IT-гигант «Яндекс» без особого шума выпустил новое банковское приложение под собственным брендом. Ранее компания уже занималась финтехом, например, развивала сервис «Яндекс.Деньги», но позже он был отдан «Сбербанку» и переименовался в «ЮMoney».Возможно, вы уже успели скачать приложение, открыть там счет и завести карту. Это делается очень просто: за пару кликов счет и карта открываются одновременно, и приложение сразу предлагает их пополнить.Однако сделав это и ознакомившись с условиями обслуживания, вы можете решить, что такая карта вам не нужна. И тут возникает проблема: в приложении не предусмотрено очевидной кнопки для закрытия или блокировки карты и счета. Пока непонятно, сделано ли это умышленно, либо разработчики не подумали, что клиент может захотеть закрыть карту.Как бы там ни было, закрыть счет на текущий момент можно лишь одним неочевидным способом — написать в службу поддержки. На главной странице приложения в верхнем углу нажмите на иконку чата и напишите, что хотите закрыть счет. Поддержка отвечает не всегда быстро, и перед тем как закрыть счет, спросит вас о причинах и попытается отговорить от этого шага.Если вы подтвердите, что счет и карту нужно закрыть, то заявка будет принята, а через время вы не сможете войти в приложение — оно предложит создать новую карту, как в первый раз.

В случае, если вы просто хотите закрыть карту, то нажмите на значок «МИР», тапните «Удалить» и подтвердите действие.