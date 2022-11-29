Тинькофф Проблемы

Приложение и сайт «Тинькофф» перестали работать

Александр



Мобильное приложение банка «Тинькофф» перестало открываться. Пользователи видят сообщение об ошибке «Что-то пошло не так», а что — не объясняется.



На сайте Tinkoff говорится о проблеме, банк в курсе, что что-то сломалось, и чинит свой сервис «изо всех сил». Также могут наблюдаться проблемы при оплате картами «Тинькофф» или при попытке пополнить счёт или снять деньги с карты.

Пользователи также не могут войти в «Тинькофф инвестиции» и дозвониться до службы поддержки банка, из-за наплыва звонящих вызов срывается через несколько минут ожидания.

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Комментарии

Lord
+534
Lord
Работает без замечаний.
2 часа назад в 23:11
#
+37
denisba
Работает.
2 часа назад в 23:13
#
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