Мобильное приложение банка «Тинькофф» перестало открываться. Пользователи видят сообщение об ошибке «Что-то пошло не так», а что — не объясняется.
На сайте Tinkoff говорится о проблеме, банк в курсе, что что-то сломалось, и чинит свой сервис «изо всех сил». Также могут наблюдаться проблемы при оплате картами «Тинькофф» или при попытке пополнить счёт или снять деньги с карты.
Пользователи также не могут войти в «Тинькофф инвестиции» и дозвониться до службы поддержки банка, из-за наплыва звонящих вызов срывается через несколько минут ожидания.
Приложение и сайт «Тинькофф» перестали работать
Александр Кузнецов —
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