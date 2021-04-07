Apple представила обновлённое приложение «Локатор». Теперь можно будет определять местонахождение продуктов сторонних производителей. Программа доступа к функции «Сеть Локатора» для аксессуаров открывает сторонним производителям возможность создавать продукты совместимые с приложением, и благодаря этому пользователи смогут отслеживать в нём свои ценные вещи. Новые продукты от Belkin, Chipolo и VanMoof, совместимые с приложением «Локатор», появятся в продаже со следующей недели.
Программа доступа к функции «Сеть Локатора» для аксессуаров является частью программы Made for iPhone (MFi), и благодаря ей каждый разработчик аксессуаров сможет добавить в свои продукты возможность подключения к сети приложения «Локатор». Сторонние устройства должны будут при этом отвечать таким же строгим требованиям к защите конфиденциальности, что и устройства Apple. Одобренные продукты можно будет добавить в приложении на новую вкладку «Вещи». В магазине они будут отмечены значком Works with Apple Find My (Работает с приложением «Локатор» от Apple), чтобы покупатели сразу видели, что продукт поддерживается «Локатором» и его местоположение можно определять с помощью глобальной сети устройств.
Apple также сообщила, что позже этой весной опубликует предварительный вариант спецификации для производителей наборов микросхем. Получив доступ к этому документу, сторонние разработчики устройств смогут использовать преимущества технологии сверхширокополосной связи в устройствах, оснащённых чипом U1. Это позволит определять местоположение находящихся рядом устройств ещё более точно.
С помощью приложения «Локатор» на iPhone, iPad, iPod touch и Mac легко определить местоположение своих устройств Apple, а также узнавать, где находятся друзья и родные. При этом личные данные всегда надёжно защищены. Если пользователь потеряет устройство Apple, «Локатор» поможет найти его на карте, удалённо включить на нём звуковой сигнал, перевести его в режим пропажи для немедленной блокировки или вывести на экран блокировки сообщение и номер телефона для связи. А если есть риск того, что устройство попало в чужие руки, можно удалённо стереть с него всю информацию.
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