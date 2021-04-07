Компания Apple не любит заострять внимание на технических характеристиках своих смартфонов, из-за чего складывается впечатление, что они не особо впечатляющие. Производители Android-смартфонов, напротив, с удовольствием хвастаются мегапикселями, миллиампер-часами, гигабайтами, скоростью зарядки и даже баллами в AnTuTu и DxOMark.
Как выяснила аналитическая компания Counterpoint Research, у Apple может быть гораздо больше поводов для гордости, чем у других компаний — как минимум, если говорить про объём энергонезависимой памяти в смартфонах.
По данным за четвёртый квартал 2020 года, в смартфонах Apple было в среднем по 140,9 ГБ постоянной памяти, тогда как Android-смартфоны усреднённо довольствовались лишь 95,7 ГБ.
Впрочем, этот разрыв сокращается. В 2020 году в сравнении с позапрошлым годом ёмкость накопителей в iPhone в среднем увеличилась лишь на 5,6%, а в случае с Android-смартфонами рост составил 20,5%.
Обладателей многих смартфонов на базе Android может утешать тот факт, что встроенную память можно увеличить почти за копейки. Если потратить пару-другую тысяч рублей — этого хватит на покупку довольно вместительной карты памяти. Правда, пользоваться такой картой не особо удобно: придётся переносить на неё данные вручную или настраивать приложения так, чтобы они хранили там свои файлы (например, скачанные музыкальные альбомы). А скорость записи и считывания гораздо ниже, чем у встроенного накопителя.
Выбор на рынке Android-смартфонов намного богаче. Есть как модели с откровенно ничтожными объёмом памяти (16 или даже 8 ГБ), и в то же время существуют аппараты с накопителем на 512 ГБ и даже 1 ТБ, хотя их и не так много (например, Samsung Galaxy S10+). Большинству пользователей живётся вполне комфортно со 128 ГБ — этого достаточно для установки тяжёлых приложений и игр, хранения фотографий и видео, а также скачивания больших файлов время от времени.
Apple пока не выпускает смартфоны, в которые установлено больше 512 ГБ памяти, однако в этом году может появиться модель iPhone с накопителем на 1 ТБ. Можно предположить, что она будет стоить не менее 1,5 тысяч долларов.
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Какой только херней не занимаются
Аналитические компании.
Статья из серии Британские учёные доказали)))